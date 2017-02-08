Новосибирская школьница отбилась от пьяного мужчины с ножом

В Новосибирске мужчина в состоянии алкогольного опьянения без видимых причин набросился на
15-летнюю школьницу, однако девочка сумела вырваться и убежать.
Инцидент произошел сегодня утром на одной из улиц Кировского района. Там, неподалеку от учебного заведения, на девочку-подростка набросился вооруженный ножом нетрезвый мужчина. Как сообщается на сайте регионального управления СКР, злоумышленник повалил школьницу на землю, после чего между ними завязалась борьба. В какой-то момент девочке удалось вырваться и убежать. По словам подростка, ранее нападавшего она никогда не видела.
Сообщается, что в ходе нападения серьезных ранений девочка не получила. По факту происшествия следственные органы Новосибирска начали проверку. Устанавливается личность злоумышленника, ведутся его поиски.
Сообщается, что в ходе нападения серьезных ранений девочка не получила. По факту происшествия следственные органы Новосибирска начали проверку. Устанавливается личность злоумышленника, ведутся его поиски.
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