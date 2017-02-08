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  • 08.02, 21:45
Эксперты увидели признаки скорого роста автомобильных продаж. автомобили, автомобильная промышленность, торговля. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Эксперты увидели признаки скорого роста автомобильных продаж

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Эксперты увидели признаки скорого роста автомобильных продаж

Эксперты увидели признаки скорого роста автомобильных продаж

    Статистку по рынку легковых автомобилей сегодня привели эксперты Ассоциации европейского бизнеса. Они отмечают, что в первые 2 недели января продажи были очень медленными, но затем покупатели активизировались.

    Специалисты считают, что потребители приняли новые цены и смирились с новой реальностью, поэтому рост рынка — всего лишь вопрос времени.

    Ассоциация европейского бизнеса прогнозирует, что в 2017 году рынок прибавит 4%, с учетом улучшения внешних условий, в том числе дорожающей нефти.

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