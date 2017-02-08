В Сочи соберутся самые прогрессивные молодые умы из 150 стран

Олимпийский Сочи в этом году готовится к еще одному историческому событию. В городе пройдет Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Впервые за последние 30 лет Россия принимает участников форума у себя. Сегодня в Москве мероприятие обсуждали на заседании оргкомитета, а студенты отечественных вузов делились своими разработками, с которыми они планируют выйти на площадки форума.

Для настоящего эколога даже обычная велопрогулка — это возможность помочь планете. Уже несколько лет Кирилл не просто велосипедист, а сам себе энергетик. С помощью небольшого генератора и велосипеда молодой ученый смастерил личную электростанцию. Теперь по дороге в университет заряжает телефоны и гаджеты. Пока только себе, но чем не готовая бизнес-идея? Свой проект в октябре Кирилл представит на Всемирном фестивале молодежи и студентов. Вместе с другими участниками форума он сможет питать энергией целый городок. Сплошная выгода, говорят организаторы. Во-первых, бесплатно, во-вторых, экологически чисто.



Фестиваль молодежи и студентов в этот раз пройдет на площадке в Сочи. Однако организаторы планируют задействовать едва ли не всю страну, ведь гостями форума станут более 20 тысяч человек со всего мира. При этом желающих приехать в Россию уже гораздо больше, чем было запланировано: ученые, политики, деятели искусств. На одной площадке соберутся самые прогрессивные молодые умы из 150 стран, чтобы представить свои проекты, которые смогут изменить мир. По словам организаторов общаться с современной молодежью нужно на их же языке. Потому если исторический квест, то обязательно интерактивной. Если лекции, то в формате 3D.



Фестиваль молодежи и студентов пройдет в России впервые за 30 лет. До этого мы дважды принимали гостей форума. Тогда для тысяч молодых людей наша страна стала настоящим открытием. В этом году участникам обещают не менее интересную программу. Организаторы уверены: удивить им есть чем.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Александра Терёхина.

