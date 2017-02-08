Путин обсудил с главой Volkswagen перспективы концерна в России

Сегодня Владимир Путин в Кремле встретился с председателем правления Volkswagen Маттиасом Мюллером.

Речь шла о перспективах концерна в России. Немецкий бизнес заинтересован в сотрудничестве, хотя санкции, конечно, этому мешают. Германия уже потеряла на них миллиарды евро и 150 тысяч рабочих мест. Президент отметил, что бизнес Volkswagen в нашей стране развивается успешно.



Владимир Путин, президент РФ: «Концерн Volkswagen в России работает, по-моему, с 1993 года. Сейчас и объем инвестиций приличный, и объем продаж. 11% продаж автомобилей на нашем рынке — это Volkswagen. При этом 10% из того, что производится в России из продукции Volkswagen, уходит за пределы Российской Федерации. Это тоже неплохой показатель».



Мюллер отметил, что в России концерн вложил почти 2 миллиарда евро. Главное производство Volkswagen находится в Калуге. В январе продажи выросли на 3%, несмотря на то, что рынок в целом сократился на 5%.