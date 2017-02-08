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  • 08.02, 21:45
Путин обсудил с главой Volkswagen перспективы концерна в России. Volkswagen, автомобили, автомобильная промышленность, компании, Путин. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Путин обсудил с главой Volkswagen перспективы концерна в России

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Путин обсудил с главой Volkswagen перспективы концерна в России

Путин обсудил с главой Volkswagen перспективы концерна в России

    Сегодня Владимир Путин в Кремле встретился с председателем правления Volkswagen Маттиасом Мюллером.

    Речь шла о перспективах концерна в России. Немецкий бизнес заинтересован в сотрудничестве, хотя санкции, конечно, этому мешают. Германия уже потеряла на них миллиарды евро и 150 тысяч рабочих мест. Президент отметил, что бизнес Volkswagen в нашей стране развивается успешно.

    Владимир Путин, президент РФ: «Концерн Volkswagen в России работает, по-моему, с 1993 года. Сейчас и объем инвестиций приличный, и объем продаж. 11% продаж автомобилей на нашем рынке — это Volkswagen. При этом 10% из того, что производится в России из продукции Volkswagen, уходит за пределы Российской Федерации. Это тоже неплохой показатель».

    Мюллер отметил, что в России концерн вложил почти 2 миллиарда евро. Главное производство Volkswagen находится в Калуге. В январе продажи выросли на 3%, несмотря на то, что рынок в целом сократился на 5%.

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