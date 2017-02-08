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  • 08.02, 21:45
После отставки Джо Байден стал профессором с засекреченной зарплатой. Байден, Обама Барак, США. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

После отставки Джо Байден стал профессором с засекреченной зарплатой

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После отставки Джо Байден стал профессором с засекреченной зарплатой

После отставки Джо Байден стал профессором с засекреченной зарплатой

    Бывший вице-президент США Джо Байден пробыл безработным всего две недели — и теперь попытается усидеть на двух стульях.

    Он стал профессором университетов в Пенсивальнии и Делавэре. И там и там работа Байдена снова будет связана с политикой — в организованных на базе вузов спеццентрах. В университетах, видимо, настолько высоко оценивают заслуги Байдена, что решили присвоить его имя обоим центрам. Правда, о зарплате умалчивают.

    А пока Байден с головой уходит в работу, его бывший начальник, Барак Обама, тоже погружается — но в морские волны. 44-й президент США на пару с миллиардером Ричардом Брэнсоном учится кайт-серфингу. Видео выложил в Сеть сам бизнесмен. Видно, что неудачные попытки их ничуть не огорчают. Как тут не вспомнить, как в январе, пользователи Интернета сравнивали выражение лица Обамы при вступлении в должность и при передаче полномочий Трампу. Очевидно, та еще гора с плеч свалилась.

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