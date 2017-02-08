После отставки Джо Байден стал профессором с засекреченной зарплатой

Бывший
вице-президент США Джо Байден пробыл безработным всего две недели — и теперь попытается усидеть на двух стульях.
Он стал профессором университетов в Пенсивальнии и Делавэре. И там и там работа Байдена снова будет связана с политикой — в организованных на базе вузов спеццентрах. В университетах, видимо, настолько высоко оценивают заслуги Байдена, что решили присвоить его имя обоим центрам. Правда, о зарплате умалчивают.
А пока Байден с головой уходит в работу, его бывший начальник, Барак Обама, тоже погружается — но в морские волны. 44-й президент США на пару с миллиардером Ричардом Брэнсоном учится кайт-серфингу. Видео выложил в Сеть сам бизнесмен. Видно, что неудачные попытки их ничуть не огорчают. Как тут не вспомнить, как в январе, пользователи Интернета сравнивали выражение лица Обамы при вступлении в должность и при передаче полномочий Трампу. Очевидно, та еще гора с плеч свалилась.
А пока Байден с головой уходит в работу, его бывший начальник, Барак Обама, тоже погружается — но в морские волны. 44-й президент США на пару с миллиардером Ричардом Брэнсоном учится кайт-серфингу. Видео выложил в Сеть сам бизнесмен. Видно, что неудачные попытки их ничуть не огорчают. Как тут не вспомнить, как в январе, пользователи Интернета сравнивали выражение лица Обамы при вступлении в должность и при передаче полномочий Трампу. Очевидно, та еще гора с плеч свалилась.
Комментарии