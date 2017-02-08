В Кремле президент наградил молодых ученых за инновационные исследования

Сегодня в Москве чествовали самых умных и перспективных. Владимир Путин в Кремле вручил премии в области науки и инноваций молодым ученым. У каждого в профессиональном арсенале есть открытия, которые уже продвинули вперед робототехнику, молекулярную биологию и ядерную физику. Суть этих исследований может понять далеко не каждый.

В свои 32 года Александр Гайфуллин стал одним из самых молодых членкоров Российской академии наук. В XXI веке он едва ли не единственный математик в мире, кто продвинул и расширил теорию изгибаемых многогранников.



В Кремль Гайфуллин пришел без наглядных материалов, поэтому ему было сложно объяснять, что он изучает и как просчитывает. На его рабочем месте в Математическом институте имени Стеклова есть простейший пример бумажного изгибаемого 3D-многогранника. Но он просчитал формулы для трудно представляемых обычному человеку четырехмерных, пятимерных, шестимерных многогранников. Ученый уверяет, что главные его инструменты — ручка, бумага и голова, а не компьютер.



Президент традиционно вручает 4 премии молодым ученым не старше 35 лет, каждая по 2,5 миллиона рублей. Причем претендовать на них могут как ученые-одиночки, так и целые исследовательские группы. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Владимира Кобякова.