Дело чести
Дело чести 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 08.02, 21:45
В Кремле президент наградил молодых ученых за инновационные исследования. награды и премии, Путин, РАН, технологии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Кремле президент наградил молодых ученых за инновационные исследования

комментировать
В Кремле президент наградил молодых ученых за инновационные исследования

В Кремле президент наградил молодых ученых за инновационные исследования

В Кремле президент наградил молодых ученых за инновационные исследования

    Сегодня в Москве чествовали самых умных и перспективных. Владимир Путин в Кремле вручил премии в области науки и инноваций молодым ученым. У каждого в профессиональном арсенале есть открытия, которые уже продвинули вперед робототехнику, молекулярную биологию и ядерную физику. Суть этих исследований может понять далеко не каждый.

    В свои 32 года Александр Гайфуллин стал одним из самых молодых членкоров Российской академии наук. В XXI веке он едва ли не единственный математик в мире, кто продвинул и расширил теорию изгибаемых многогранников.

    В Кремль Гайфуллин пришел без наглядных материалов, поэтому ему было сложно объяснять, что он изучает и как просчитывает. На его рабочем месте в Математическом институте имени Стеклова есть простейший пример бумажного изгибаемого 3D-многогранника. Но он просчитал формулы для трудно представляемых обычному человеку четырехмерных, пятимерных, шестимерных многогранников. Ученый уверяет, что главные его инструменты — ручка, бумага и голова, а не компьютер.

    Президент традиционно вручает 4 премии молодым ученым не старше 35 лет, каждая по 2,5 миллиона рублей. Причем претендовать на них могут как ученые-одиночки, так и целые исследовательские группы. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Владимира Кобякова.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru