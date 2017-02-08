Участница шоу «Ты супер!» надеется успешно выступить и вернуть маму

До отборочного тура на проекте «Ты супер!» осталось три дня. Скоро талантливые дети, которые приехали в Москву почти из всех бывших республик Советского Союза, выйдут на большую сцену. Всем им хотелось бы, чтобы в этот миг рядом были любимые родители.
Роза Вальгыргина на проект «Ты супер!» приехала с Чукотки. Больше суток девушка со своей тетей добирались только до аэропорта, чтобы улететь в Москву. Просто Розе так хотелось попасть на большую сцену, хотя даже на маленькую она выходила всего несколько раз.
Роза Вальгыргина, участница проекта «Ты супер!»: «Для меня это первая сцена».
Когда Розу спрашивают о кумирах или примерах для подражания, девочка говорит только о своей тете Тане, которая заменила девочке мать. Она забрала Розу совсем еще маленькой, хотя у самой сидели пятеро по лавкам.
Татьяна Миненко, опекун: «Я сама выросла в детдоме, поэтому я знаю, что такое, когда тебя бросают».
Ну а как оставить в детдоме дочь родной, пусть и непутевой сестры?
Татьяна Миненко: «Я-то надеялась, что сестра еще образумится, еще возьмет себя в руки и будет детьми заниматься. Но чем дальше, чем хуже».
Роза Вальгыргина: «Сколько я маму спрашиваю, она говорит, что хочет исправиться, но по ней это не видно. Я ее очень люблю».
На подмосковной базе проекта «Ты супер!» жизнь не утихает ни на минуту. И только Роза постоянно сидит на одном месте, по-детски морщит лоб и не отрывает взгляд от компьютера. Раз за разом девочка вместе с тетей просматривают видео с их маленькой белой медведицей Рыркой.
Девочка приехала из маленького чукотского села Рыркайпий, которое стоит на пути миграции белых медведей. Полгода назад маленький медвежонок потерялся, Роза вместе с тетей начали его опекать. Ведь они-то очень хорошо знают, что значит оказаться одному, когда совсем еще ребенок.
Теперь уже повзрослевшая Рырка живет в одном из подмосковных зоопарков, который находится совсем недалеко от базы проекта. И сегодня Роза увидит свою любимицу. Девочка очень боится: а вдруг медведица ее забыла? И как будто эта встреча для Розы знаковая. Независимо от расстояний и сложившихся обстоятельств должна обязательно появиться возможность увидеться вновь. И это, конечно, уже не про медвежонка.
Роза Вальгыргина: «Думаю, если мама увидит, она будет рада за меня, будет говорить, что это ее дочь, и постарается исправиться, будет биться до конца, чтобы вернуть нас».
Премьеру музыкального шоу «Ты супер!» смотрите 11 февраля в 20:00 на телеканале НТВ и НТВ.Ru. Следить за выступлениями конкурсантов можно через приложение «Ты супер!» для Android или iOS. С его помощью можно оперативно узнавать новости проекта и голосовать за полюбившихся участников.
Роза Вальгыргина, участница проекта «Ты супер!»: «Для меня это первая сцена».
Когда Розу спрашивают о кумирах или примерах для подражания, девочка говорит только о своей тете Тане, которая заменила девочке мать. Она забрала Розу совсем еще маленькой, хотя у самой сидели пятеро по лавкам.
Татьяна Миненко, опекун: «Я сама выросла в детдоме, поэтому я знаю, что такое, когда тебя бросают».
Ну а как оставить в детдоме дочь родной, пусть и непутевой сестры?
Татьяна Миненко: «Я-то надеялась, что сестра еще образумится, еще возьмет себя в руки и будет детьми заниматься. Но чем дальше, чем хуже».
Роза Вальгыргина: «Сколько я маму спрашиваю, она говорит, что хочет исправиться, но по ней это не видно. Я ее очень люблю».
На подмосковной базе проекта «Ты супер!» жизнь не утихает ни на минуту. И только Роза постоянно сидит на одном месте, по-детски морщит лоб и не отрывает взгляд от компьютера. Раз за разом девочка вместе с тетей просматривают видео с их маленькой белой медведицей Рыркой.
Девочка приехала из маленького чукотского села Рыркайпий, которое стоит на пути миграции белых медведей. Полгода назад маленький медвежонок потерялся, Роза вместе с тетей начали его опекать. Ведь они-то очень хорошо знают, что значит оказаться одному, когда совсем еще ребенок.
Теперь уже повзрослевшая Рырка живет в одном из подмосковных зоопарков, который находится совсем недалеко от базы проекта. И сегодня Роза увидит свою любимицу. Девочка очень боится: а вдруг медведица ее забыла? И как будто эта встреча для Розы знаковая. Независимо от расстояний и сложившихся обстоятельств должна обязательно появиться возможность увидеться вновь. И это, конечно, уже не про медвежонка.
Роза Вальгыргина: «Думаю, если мама увидит, она будет рада за меня, будет говорить, что это ее дочь, и постарается исправиться, будет биться до конца, чтобы вернуть нас».
Премьеру музыкального шоу «Ты супер!» смотрите 11 февраля в 20:00 на телеканале НТВ и НТВ.Ru. Следить за выступлениями конкурсантов можно через приложение «Ты супер!» для Android или iOS. С его помощью можно оперативно узнавать новости проекта и голосовать за полюбившихся участников.
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