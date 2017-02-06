Более 100 человек стали жертвами лавин в Афганистане

В Афганистане лавины погребли под собой несколько деревень, погибли свыше ста человек.

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Ранее власти Афганистана заявляли о 54 погибших и 52 пострадавших. Есть опасения, что количество жертв может возрасти, так как спасателям пока не удается пробиться в наиболее пострадавшие районы.



Основной удар стихии пришелся на провинции Бадахшан и Парван. Из-за снегопадов оказалось затруднено движение на нескольких главных магистралях страны, где были заблокированы сотни автомобилей.



Причиной схода лавин стали обильные снегопады, продолжавшиеся в течение нескольких дней.