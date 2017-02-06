Деловое утро НТВ
Деловое утро НТВ
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 06.02, 07:34

Трамп примет участие во встрече лидеров стран НАТО в мае

1 комментарий

Трамп примет участие во встрече лидеров стран НАТО в мае

Трамп примет участие во встрече лидеров стран НАТО в мае

Президент США Дональд Трамп согласился принять участие во встрече лидеров стран НАТО.

Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Белого дома.

Встреча лидеров стран — членов НАТО пройдет в конце мая в одной из европейских стран.

Кроме того, Белый дом сообщил, что президент провел телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Они обсудили варианты мирного решения конфликта на Украине, передает РИА Новости.

Новости по теме

Смена власти в США

Все новости по теме

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru