Трамп примет участие во встрече лидеров стран НАТО в мае

Президент США Дональд Трамп согласился принять участие во встрече лидеров стран НАТО.
Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Белого дома.
Встреча лидеров стран — членов НАТО пройдет в конце мая в одной из европейских стран.
Кроме того, Белый дом сообщил, что президент провел телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Они обсудили варианты мирного решения конфликта на Украине, передает РИА Новости.
Встреча лидеров стран — членов НАТО пройдет в конце мая в одной из европейских стран.
Кроме того, Белый дом сообщил, что президент провел телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Они обсудили варианты мирного решения конфликта на Украине, передает РИА Новости.
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