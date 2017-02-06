Российский горнолыжник погиб во французских Альпах

Турист из России погиб в результате схода лавины во французском департаменте Савойя.
Молодой человек занимался внетрассовым катанием в местечке Вальфрежюс, когда сошла лавина. Прибывшие на место ЧП спасатели констатировали смерть горнолыжника, которая наступила, предположительно, от удушья, передает РИА Новости.
Инцидент произошел во второй половине дня. Имя погибшего пока не озвучивалось.
За последнее время это уже вторая трагедия во Франции с участием наших сограждан. В конце января российский горнолыжник разбился в ущелье массива Монблан.
Инцидент произошел во второй половине дня. Имя погибшего пока не озвучивалось.
За последнее время это уже вторая трагедия во Франции с участием наших сограждан. В конце января российский горнолыжник разбился в ущелье массива Монблан.
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