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  • 06.02, 07:33

Попавший под поезд в Москве мужчина скончался

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Попавший под поезд в Москве мужчина скончался

Попавший под поезд в Москве мужчина скончался

По последним данным, попавший под колеса поезда в центре Москвы пенсионер скончался. Ранее на месте ЧП от полученных травм скончалась пожилая женщина.

Как сообщает РИА Новости, пожилых людей сбила не электричка, а скорый поезд Владикавказ — Санкт-Петербург. Мужчина пытался забраться на платформу, а женщина переходила железнодорожные пути перед приближающимся составом.

По факту ЧП организована доследственная проверка.

Напомним, инцидент произошел в 21:30 в районе платформы Каланчёвская Курского направления Московской железной дороги. Личности погибших пока не установлены.

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