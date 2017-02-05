Попавший под поезд в Москве мужчина скончался

По последним данным, попавший под колеса поезда в центре Москвы пенсионер скончался. Ранее на месте ЧП от полученных травм скончалась пожилая женщина.
Как сообщает РИА Новости, пожилых людей сбила не электричка, а скорый поезд Владикавказ — Санкт-Петербург. Мужчина пытался забраться на платформу, а женщина переходила железнодорожные пути перед приближающимся составом.
По факту ЧП организована доследственная проверка.
Напомним, инцидент произошел в 21:30 в районе платформы Каланчёвская Курского направления Московской железной дороги. Личности погибших пока не установлены.
По факту ЧП организована доследственная проверка.
Напомним, инцидент произошел в 21:30 в районе платформы Каланчёвская Курского направления Московской железной дороги. Личности погибших пока не установлены.
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