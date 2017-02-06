ДНР: ВСУ готовят масштабное наступление на Донбасс

В ДНР обвинили украинских военных в отходе от минских соглашений и наращивании группировки на линии соприкосновения в Донбассе.
Эдуард Басурин, ДНР: «Военно-политическое командование Украины отказалось выполнять решение Минска по отводу тяжелого вооружения от линии соприкосновения, а, наоборот, занялось проведением наращивания группировки войск. Активизацию противника подтверждает и наша разведка».
По его словам, ДНР фиксирует концентрацию сил и средств Вооруженных сил Украины на линии соприкосновения войск для создания ударной группировки.
Эдуард Басурин: «На территорию Авдеевского коксохимического завода прибыли из Краматорска два ракетных тактических комплекса „Точка-У“, а в Новобахмутке на железнодорожной станции выгрузились еще шесть „Точек-У“ и убыли для выполнения задач. В район расположения 72-й отдельной механизированной бригады прибыли две роты националистов во главе с экс-командиром „Правого сектора“ Ярошем».
Заместитель командующего оперативным командованием ДНР подчеркнул, что войска ДНР готовы дать противнику достойный отпор, передает «Интерфакс».
По его словам, ДНР фиксирует концентрацию сил и средств Вооруженных сил Украины на линии соприкосновения войск для создания ударной группировки.
Эдуард Басурин: «На территорию Авдеевского коксохимического завода прибыли из Краматорска два ракетных тактических комплекса „Точка-У“, а в Новобахмутке на железнодорожной станции выгрузились еще шесть „Точек-У“ и убыли для выполнения задач. В район расположения 72-й отдельной механизированной бригады прибыли две роты националистов во главе с экс-командиром „Правого сектора“ Ярошем».
Заместитель командующего оперативным командованием ДНР подчеркнул, что войска ДНР готовы дать противнику достойный отпор, передает «Интерфакс».
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