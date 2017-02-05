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  • 06.02, 07:33

«Беги или умри»: соцсети паникуют из-за «новой опасной забавы» подростков

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«Беги или умри»: соцсети паникуют из-за «новой опасной забавы» подростков

«Беги или умри»: соцсети паникуют <nobr>из-за</nobr> «новой опасной забавы» подростков

В соцсетях появились сообщения о новой смертельно опасной игре для школьников. Впрочем, есть основания полагать, что это фейк.

Суть новой игры под названием «Беги или умри» состоит в том, чтобы перебежать дорогу как можно ближе к проезжающим машинам. Якобы в опасную забаву вовлечены дети по всей стране.

В соцсетях расходятся сообщения якобы от департаментов образования.

Однако ни в Интернете, ни в самих соцсетях никаких свидетельств существования этой игры нет, и это при том, что современные дети снимают на свои смартфоны каждый свой шаг, а практически каждый автомобиль в России оснащен видеорегистратором. Да и в ГИБДД не бьют тревогу — никакого всплеска детской смертности нет.

Эксперты по Интернету считают, что подобные сообщения — дело рук троллей и хакеров. Их цель — не только создание панических настроений в соцсетях, но и распространение вирусов, которые пользователи сами пересылают друг другу, сообщает сайт «Комсомольской правды».

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