«Беги или умри»: соцсети паникуют из-за «новой опасной забавы» подростков

В соцсетях появились сообщения о новой смертельно опасной игре для школьников. Впрочем, есть основания полагать, что это фейк.
Суть новой игры под названием «Беги или умри» состоит в том, чтобы перебежать дорогу как можно ближе к проезжающим машинам. Якобы в опасную забаву вовлечены дети по всей стране.
В соцсетях расходятся сообщения якобы от департаментов образования.
Однако ни в Интернете, ни в самих соцсетях никаких свидетельств существования этой игры нет, и это при том, что современные дети снимают на свои смартфоны каждый свой шаг, а практически каждый автомобиль в России оснащен видеорегистратором. Да и в ГИБДД не бьют тревогу — никакого всплеска детской смертности нет.
Эксперты по Интернету считают, что подобные сообщения — дело рук троллей и хакеров. Их цель — не только создание панических настроений в соцсетях, но и распространение вирусов, которые пользователи сами пересылают друг другу, сообщает сайт «Комсомольской правды».
В соцсетях расходятся сообщения якобы от департаментов образования.
Однако ни в Интернете, ни в самих соцсетях никаких свидетельств существования этой игры нет, и это при том, что современные дети снимают на свои смартфоны каждый свой шаг, а практически каждый автомобиль в России оснащен видеорегистратором. Да и в ГИБДД не бьют тревогу — никакого всплеска детской смертности нет.
Эксперты по Интернету считают, что подобные сообщения — дело рук троллей и хакеров. Их цель — не только создание панических настроений в соцсетях, но и распространение вирусов, которые пользователи сами пересылают друг другу, сообщает сайт «Комсомольской правды».
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