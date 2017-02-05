В Москве электричка сбила пару пенсионеров

Электропоезд сбил насмерть женщину и тяжело ранил мужчину, которые переходили пути в неположенном месте в центре Москвы.
ЧП произошло около 21:30 районе платформы Каланчёвская. Под колесами электрички оказались пожилые мужчина и женщина, передает РИА Новости.
Женщина от полученных травм скончалась на месте, мужчина экстренно госпитализирован.
На месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции. Обстоятельства ЧП выясняются.
Женщина от полученных травм скончалась на месте, мужчина экстренно госпитализирован.
На месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции. Обстоятельства ЧП выясняются.
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