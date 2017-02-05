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  • 06.02, 07:33

В Москве электричка сбила пару пенсионеров

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В Москве электричка сбила пару пенсионеров

В Москве электричка сбила пару пенсионеров

Электропоезд сбил насмерть женщину и тяжело ранил мужчину, которые переходили пути в неположенном месте в центре Москвы.

ЧП произошло около 21:30 районе платформы Каланчёвская. Под колесами электрички оказались пожилые мужчина и женщина, передает РИА Новости.

Женщина от полученных травм скончалась на месте, мужчина экстренно госпитализирован.

На месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции. Обстоятельства ЧП выясняются.

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