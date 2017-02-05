Полиция Вены отпустила 20 задержанных выходцев из Чечни

Австрийская полиция отпустила 20 чеченцев, задержанных в пятницу в Вене, еще двое остаются в полицейском участке.
На всех 22 задержанных завели дело по подозрению в участии в преступной группировке. 20 выходцев из Чечни отпущены под подписку о невыезде, двое находятся под арестом из-за нарушения миграционного законодательства, сообщает ТАСС.
Ранее стало известно, что 16 задержанных имеют право на получение убежища в Австрии, четверо являются просителями убежища, еще двоим отказали в его предоставлении.
найдены оружие и боеприпасы. В отношении одного из задержанных ведется расследование из-за незаконного хранения оружия. Также австрийские силовики провели сегодня обыски по 10 адресам в Вене.
Ранее стало известно, что 16 задержанных имеют право на получение убежища в Австрии, четверо являются просителями убежища, еще двоим отказали в его предоставлении.
найдены оружие и боеприпасы. В отношении одного из задержанных ведется расследование из-за незаконного хранения оружия. Также австрийские силовики провели сегодня обыски по 10 адресам в Вене.
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