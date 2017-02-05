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  • 06.02, 07:33
При пожаре в спа-салоне в Китае погибли 18 человек: видео. Китай, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

При пожаре в спа-салоне в Китае погибли 18 человек: видео

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При пожаре в <nobr>спа-салоне</nobr> в Китае погибли 18 человек: видео

При пожаре в спа-салоне в Китае погибли 18 человек: видео

При пожаре в <nobr>спа-салоне</nobr> в Китае погибли 18 человек: видео

    Трагедия произошла в провинции Чжэцзян на востоке Китая. Жертвами пожара стали почти два десятка человек.

    Возгорание произошло около 17:30 часов по местному времени (12:30 по Москве) в спа-салоне, который располагается в уезде Тяньтай. По словам очевидцев пожара, некоторые из посетителей и работников выпрыгивали из окон здания, чтобы спастись.

    Жертвами возгорания в настоящее время числятся 18 человек. Еще двое пострадали.

    Пожарные продолжают работу на месте ЧП. Им удалось ликвидировать пожар только к 20:45 (15:45 по Москве). Восемь человек сгорели в здании спа-салона. Еще 10 скончались уже в больнице.

    Причина пожара пока не установлена. На место трагедии уже прибыли представители местных властей, передает РИА Новости.

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