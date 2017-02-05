Шанс найти живым: как работает правило «трех суток», если пропал близкий

Дня не проходит, чтобы в соцсетях не появилось обращение «Пропал близкий человек. Просьба — репост». В московском метро, если попытаться зайти в Интернет, первым выскакивает объявление «Розыск».
Исчезают 120 тысяч человек в год. Репортер НТВ Дина Иванова попыталась на этой неделе найти пропавшую девушку. Ходила в рейды поисковиков. А заодно пыталась разобраться в ситуации с исчезновением людей.
Метр за метром волонтеры прочесывали красногорский лес, недалеко от которого в последний раз видели выпускницу МГУ — 23-летнюю Наталью Меламед. Родителям сказала: едет к молодому человеку, а ему прислала СМС, что останется дома.
Каждую секунду в мире без вести пропадает один человек. За год набегают пугающие цифры. В США — 800 тысяч заявлений только о пропаже детей. Если брать статистику по всем гражданам, таких историй почти 2 миллиона. В Великобритании — 250 тысяч подобных случаев. В Австралии — почти в 10 раз меньше. И, кстати, каждому второму из внезапно исчезнувших еще нет 18 лет. Россия в этом грустном рейтинге не впереди планеты всей, но едва ли это повод для радости. Ежегодно 120 тысяч пропавших — это ведь население целого города. Такого, например, как Кисловодск.
Поднять тревогу, если пропал человек, может не только родственник, но и просто друг, сосед или коллега. И не через трое суток, как многие считают. Сообщение о розыске человека необходимо подавать незамедлительно.
Дмитрий Пичугин, начальник 7-го отдела Московского уголовного розыска: «Понятия трех дней никогда не существовало, его в природе просто нет. Сообщение о розыске человека необходимо подавать незамедлительно. Половина людей, оказывается, пропадают, потому что они по каким-то причинам не желают поддерживать отношения со своими родственниками».
Зураб Кекелидзе, директор Государственного научного центра социальной и судебной психиатрии им. В. П. Сербского: «Хотят лучшей жизни. Но лучшей жизни хотеть мало, надо уметь устраиваться в жизни и работать. И вот, когда они попадают в другую среду, а они ожидали, что тут вообще будет чудо твориться, когда видят, что это не получается, возвращаться обратно стыдно. Он ничего не добился. И поэтому они не хотят, чтобы о них кто-то что-то знал».
В виртуальный офис поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» каждый день приходит 20–30 новых обращений. От тех, кто ищет близких, и тех, кто готов помогать.
Анна Чугреева, координатор поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт»: «Если заявка на заблудившегося человека попадает в первые сутки, то 95%, что мы найдем его быстро и живым. На вторые сутки резко падает до 60%. На третьи сутки все еще хуже».
Как раз на третьи сутки после пропажи Натальи ее родители обратились в полицию. Время было упущено.
Николая Антонова искали несколько месяцев. Он только сейчас решился рассказать о том, как попал в рабство. Человека, на которого трудился просто за еду, не получая деньги, до сих пор, как будто по привычке, называет «хозяином». И просит не показывать лицо. Страх, говорит, не проходит. Он ехал в гости к детям и внукам, а оказался в неизвестном автобусе, рядом с незнакомым мужчиной. Без документов, без телефона. Он помнил только, что выпил рюмку водки на вокзале и почти сразу отключился.
Потом автобус, дорога, Северный Кавказ. Там пас овец, пока его безуспешно разыскивали родственники и полиция. Николаю помог случайный знакомый, который через соцсети нашел его близких. Затем подключились волонтеры.
Александр Иванов, друг Николая Антонова: «Связался с ними, позвонил в Москву, объяснил ситуацию , попросил о помощи. Буквально через 3–4 дня Николай уже оказался дома. Очень быстро. Я вообще не думал, что так быстро получится. Потому что я знаю, что это очень большие проблемы — вытащить человека из такой ситуации».
Ушел и пропал — причины бывают разные. Иногда людей удерживают силой, кто-то не может вернуться, потому что потерял память и не знает, куда идти, как москвич Илья Быков. Его нашли спустя два года после начала поисков.
Наталью Меламед нашли. На 11-й день после исчезновения. В лесу. Тело в позе эмбриона. Просто замерзла. Страшный конец, но только одной истории. Отряды волонтеров снова собираются на поиски. Чтобы попытаться вернуть домой других пропавших. Ведь каждые пять минут в России их становится на одного больше.
Метр за метром волонтеры прочесывали красногорский лес, недалеко от которого в последний раз видели выпускницу МГУ — 23-летнюю Наталью Меламед. Родителям сказала: едет к молодому человеку, а ему прислала СМС, что останется дома.
Каждую секунду в мире без вести пропадает один человек. За год набегают пугающие цифры. В США — 800 тысяч заявлений только о пропаже детей. Если брать статистику по всем гражданам, таких историй почти 2 миллиона. В Великобритании — 250 тысяч подобных случаев. В Австралии — почти в 10 раз меньше. И, кстати, каждому второму из внезапно исчезнувших еще нет 18 лет. Россия в этом грустном рейтинге не впереди планеты всей, но едва ли это повод для радости. Ежегодно 120 тысяч пропавших — это ведь население целого города. Такого, например, как Кисловодск.
Поднять тревогу, если пропал человек, может не только родственник, но и просто друг, сосед или коллега. И не через трое суток, как многие считают. Сообщение о розыске человека необходимо подавать незамедлительно.
Дмитрий Пичугин, начальник 7-го отдела Московского уголовного розыска: «Понятия трех дней никогда не существовало, его в природе просто нет. Сообщение о розыске человека необходимо подавать незамедлительно. Половина людей, оказывается, пропадают, потому что они по каким-то причинам не желают поддерживать отношения со своими родственниками».
Зураб Кекелидзе, директор Государственного научного центра социальной и судебной психиатрии им. В. П. Сербского: «Хотят лучшей жизни. Но лучшей жизни хотеть мало, надо уметь устраиваться в жизни и работать. И вот, когда они попадают в другую среду, а они ожидали, что тут вообще будет чудо твориться, когда видят, что это не получается, возвращаться обратно стыдно. Он ничего не добился. И поэтому они не хотят, чтобы о них кто-то что-то знал».
В виртуальный офис поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» каждый день приходит 20–30 новых обращений. От тех, кто ищет близких, и тех, кто готов помогать.
Анна Чугреева, координатор поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт»: «Если заявка на заблудившегося человека попадает в первые сутки, то 95%, что мы найдем его быстро и живым. На вторые сутки резко падает до 60%. На третьи сутки все еще хуже».
Как раз на третьи сутки после пропажи Натальи ее родители обратились в полицию. Время было упущено.
Николая Антонова искали несколько месяцев. Он только сейчас решился рассказать о том, как попал в рабство. Человека, на которого трудился просто за еду, не получая деньги, до сих пор, как будто по привычке, называет «хозяином». И просит не показывать лицо. Страх, говорит, не проходит. Он ехал в гости к детям и внукам, а оказался в неизвестном автобусе, рядом с незнакомым мужчиной. Без документов, без телефона. Он помнил только, что выпил рюмку водки на вокзале и почти сразу отключился.
Потом автобус, дорога, Северный Кавказ. Там пас овец, пока его безуспешно разыскивали родственники и полиция. Николаю помог случайный знакомый, который через соцсети нашел его близких. Затем подключились волонтеры.
Александр Иванов, друг Николая Антонова: «Связался с ними, позвонил в Москву, объяснил ситуацию , попросил о помощи. Буквально через 3–4 дня Николай уже оказался дома. Очень быстро. Я вообще не думал, что так быстро получится. Потому что я знаю, что это очень большие проблемы — вытащить человека из такой ситуации».
Ушел и пропал — причины бывают разные. Иногда людей удерживают силой, кто-то не может вернуться, потому что потерял память и не знает, куда идти, как москвич Илья Быков. Его нашли спустя два года после начала поисков.
Наталью Меламед нашли. На 11-й день после исчезновения. В лесу. Тело в позе эмбриона. Просто замерзла. Страшный конец, но только одной истории. Отряды волонтеров снова собираются на поиски. Чтобы попытаться вернуть домой других пропавших. Ведь каждые пять минут в России их становится на одного больше.
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