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  • 06.02, 07:34
Переезд Трампа на выходные в «зимний Белый дом» обошелся в $3 млн. США, Трамп Дональд. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Переезд Трампа на выходные в «зимний Белый дом» обошелся в $3 млн

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Переезд Трампа на выходные в «зимний Белый дом» обошелся в $3 млн

Переезд Трампа на выходные в «зимний Белый дом» обошелся в $3 млн

    Дональд Трамп вместе с ближайшим окружением уехал на выходные во Флориду. По сути, речь идет об отъезде в принадлежащее ему поместье Мар-а-Ларго, но пресс-секретарь президента США Шон Спайсер подчеркнул, что тот отправился в «зимний Белый дом».

    У поместья Мар-а-Ларго во Флориде интересная история. Его построила некая миссис Пост, а в завещании отписала американскому правительству под зимнюю резиденцию президентов. Но наследство не приняли, посчитав, что это слишком дорого — миллион долларов только ежегодных налогов на недвижимость.

    А в 1985 году Дональд Трамп купил поместье именно потому, что строили его для президентов. Причем купил в своей манере — сначала предложил семье Пост 15 млн долларов, а когда отказали, дожал и купил за 8 млн.

    Позднее, когда его начали банкротить, Трамп стал все 58 комнат сдавать, а теперь уже в статусе президента решил использовать сам.

    Переезд вместе со всей свитой, включая охрану и спецмероприятия, обойдется бюджету в 3 миллиона долларов за одни выходные.

    Трампу советовали вместо Флориды съездить на ближнюю дачу в Мэриленд, но он отказался. В понедельник вечером он намерен вернуться в Вашингтон.

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