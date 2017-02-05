Киев не получил желаемой реакции от Запада после обострения ситуации в Донбассе

После разговора Трампа с Путиным начинаются рассуждения о потеплении, в разговоре лидеры плотно обсудили Ближний Восток, но ни слова об Украине. Буквально сразу произошло обострение в Донбассе.
«Теневое ЦРУ» агентство Stratfor даже делает вывод: с приходом новой американской администрации у Киева появились новые опасения по поводу будущих отношений между США и Украиной. Минувшей ночью Трампу позвонил Порошенко. Поздравлял, благодарил за поддержку территориальной целостности и суверенитета, предлагал дружбу в интересах повышения благосостояния двух стран, настойчиво выводил разговор на тему Донбасса и «злых русских». А Трамп отвечал, что работать над миром в регионе надо со всеми: Россией, Украиной и другими заинтересованными странами.
Снаряды разрывались на территории ДНР всю неделю. В результате шесть мирных граждан погибли, 34 ранены. Так, снаряд попал в дом семьи Митяевых, пролетел через стену, пробил пол, но так и не взорвался. Это спасло жизнь Андрея и его маленького сына. Ребенка ранило.
Украинские солдаты постоянно пытаются прорвать линию разграничения, причем сразу на нескольких участках. Командование ДНР сообщает о том, что силовики занимают нейтральную зону. Когда солдаты ВСУ начали активные обстрелы уже из так называемой серой зоны, защитникам Донбасса пришлось открыть ответный огонь.
В Донецке ситуация обострилась до предела, когда под огнем оказались не только прифронтовые районы, но и центральные. Один из снарядов попал в магазин военной атрибутики. От здания не осталось практически ничего. Взрыв был такой силы, что осколки разлетелись на несколько сотен метров. Были повреждены проезжавшие мимо машины, разбиты стекла и крыша в ближайшем общежитии. На соседней улице уже во время другого обстрела были ранены сотрудники скорой помощи. Несмотря на опасность, врачи экстренно везли мужчину в больницу. В результате пострадали и медики, и пациент.
На сторону ополченцев перешел один из украинских силовиков. Теперь уже бывший военнослужащий, называя точные номера частей и конкретные имена, заявил, что отношения между бойцами ВСУ крайне напряженные. Бывают массовые драки. Особенно, в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Запрещенные вещества, по словам перебежчика, солдаты выменивают у дилеров на оружие. А командиры закрывают на это глаза. Также экс-военнослужащий подтвердил постоянное использование силовиками тяжелой техники. Об этом же говорится и в отчете миссии ОБСЕ.
Согласно украинской версии этих трагических событий в Донбассе, которую на Западе в этот раз поддержали не столь активно, как во времена Обамы, все происходило следующим образом: ВСУ неожиданно подверглись обстрелу со стороны «путинских боевиков» в стремлении дестабилизировать ситуацию на Украине.
Спрашивается, зачем Путину, поговорившему с Трампом, как следует из официальной информации Москвы и Вашингтона, весьма доброжелательно и в конструктивном духе, тут же ссориться с американским президентом, допускающим ослабление и отмену санкций? Это совершенно непонятно.
На самом деле вот уже год Киев, что признают сами украинские военные, осуществляет в Донбассе «ползучее наступление», так называемые «жабьи прыжки», захватывая территории в серых буферных зонах по всей 400-километровой линии фронта.
Джим Джатрас, политолог: «Трудно предположить, что Россия, ЛНР или ДНР заинтересованы в обострении ситуации, тогда как я с легкостью могу себе представить, что на Украине многие рассуждают так: в случае любых военных действий и последующих жертв в зоне конфликта в любом случае будут во всем обвинять Россию, но никак не Украину».
Одна из самых солидных и информированных газет в Германии Süddeutsche Zeitung пишет: в правительстве крепнет убеждение, что в обострении обстановки в значительной степени виновна украинская сторона.
В итоге мы видим, как отмалчивается, слушая наскоки Порошенко на Россию, Ангела Меркель. Нет желаемой реакции для Киева со стороны нового министра иностранных дел ФРГ Зигмара Габриеля, промолчал и Дональд Трамп. Но пока украинские власти продолжают действовать в соответствии с установками прежней администрации США.
Обострение ситуации в Донбассе нужно Киеву и для решения сложной экономической ситуации. Уже прозвучали тревожные звонки из Соединенных Штатов, где новая администрация не собирается предоставлять госгарантии по новому займу Украины на 1 млрд долларов в текущем году.
Снаряды разрывались на территории ДНР всю неделю. В результате шесть мирных граждан погибли, 34 ранены. Так, снаряд попал в дом семьи Митяевых, пролетел через стену, пробил пол, но так и не взорвался. Это спасло жизнь Андрея и его маленького сына. Ребенка ранило.
Украинские солдаты постоянно пытаются прорвать линию разграничения, причем сразу на нескольких участках. Командование ДНР сообщает о том, что силовики занимают нейтральную зону. Когда солдаты ВСУ начали активные обстрелы уже из так называемой серой зоны, защитникам Донбасса пришлось открыть ответный огонь.
В Донецке ситуация обострилась до предела, когда под огнем оказались не только прифронтовые районы, но и центральные. Один из снарядов попал в магазин военной атрибутики. От здания не осталось практически ничего. Взрыв был такой силы, что осколки разлетелись на несколько сотен метров. Были повреждены проезжавшие мимо машины, разбиты стекла и крыша в ближайшем общежитии. На соседней улице уже во время другого обстрела были ранены сотрудники скорой помощи. Несмотря на опасность, врачи экстренно везли мужчину в больницу. В результате пострадали и медики, и пациент.
На сторону ополченцев перешел один из украинских силовиков. Теперь уже бывший военнослужащий, называя точные номера частей и конкретные имена, заявил, что отношения между бойцами ВСУ крайне напряженные. Бывают массовые драки. Особенно, в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Запрещенные вещества, по словам перебежчика, солдаты выменивают у дилеров на оружие. А командиры закрывают на это глаза. Также экс-военнослужащий подтвердил постоянное использование силовиками тяжелой техники. Об этом же говорится и в отчете миссии ОБСЕ.
Согласно украинской версии этих трагических событий в Донбассе, которую на Западе в этот раз поддержали не столь активно, как во времена Обамы, все происходило следующим образом: ВСУ неожиданно подверглись обстрелу со стороны «путинских боевиков» в стремлении дестабилизировать ситуацию на Украине.
Спрашивается, зачем Путину, поговорившему с Трампом, как следует из официальной информации Москвы и Вашингтона, весьма доброжелательно и в конструктивном духе, тут же ссориться с американским президентом, допускающим ослабление и отмену санкций? Это совершенно непонятно.
На самом деле вот уже год Киев, что признают сами украинские военные, осуществляет в Донбассе «ползучее наступление», так называемые «жабьи прыжки», захватывая территории в серых буферных зонах по всей 400-километровой линии фронта.
Джим Джатрас, политолог: «Трудно предположить, что Россия, ЛНР или ДНР заинтересованы в обострении ситуации, тогда как я с легкостью могу себе представить, что на Украине многие рассуждают так: в случае любых военных действий и последующих жертв в зоне конфликта в любом случае будут во всем обвинять Россию, но никак не Украину».
Одна из самых солидных и информированных газет в Германии Süddeutsche Zeitung пишет: в правительстве крепнет убеждение, что в обострении обстановки в значительной степени виновна украинская сторона.
В итоге мы видим, как отмалчивается, слушая наскоки Порошенко на Россию, Ангела Меркель. Нет желаемой реакции для Киева со стороны нового министра иностранных дел ФРГ Зигмара Габриеля, промолчал и Дональд Трамп. Но пока украинские власти продолжают действовать в соответствии с установками прежней администрации США.
Обострение ситуации в Донбассе нужно Киеву и для решения сложной экономической ситуации. Уже прозвучали тревожные звонки из Соединенных Штатов, где новая администрация не собирается предоставлять госгарантии по новому займу Украины на 1 млрд долларов в текущем году.
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