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  • 06.02, 07:33

Экс-премьер Италии призвал вернуть Россию в «Большую восьмерку»

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Экс-премьер Италии призвал вернуть Россию в «Большую восьмерку»

<nobr>Экс-премьер</nobr> Италии призвал вернуть Россию в «Большую восьмерку»

Бывший глава Еврокомиссии и экс-премьер Италии Романо Проди заявил, что Рим должен приложить все усилия для возвращения формата «Большой восьмерки» с участием РФ.

По его мнению, Италии необходимо опередить президента США в процессе восстановления отношений с Россией. Об этом Проди написал в своей газете Messaggero.

Романо Проди: «Думаю, задача Италии как страны — председателя „Семерки“ состоит в том, чтобы сделать все возможное для постепенного возвращения России к работе в формате G8. Основная причина для восстановления отношений с Россией состоит в необходимости занять позицию раньше, чем это сделает американский президент».

В свете «неожиданных и почти невероятных» шагов Дональда Трампа по налаживанию взаимодействия с Владимиром Путиным, приглашение России на саммит «Большой семерки» весной кажется все более выполнимой задачей, отметил Проди.

Он подчеркнул, что изолирование РФ, в том числе санкционным путем, фактически не помогло в урегулировании кризиса на Украине. Кроме того, Москва внесла серьезный вклад в борьбу с международным терроризмом в Европе и на Ближнем Востоке. Эти обстоятельства, как он считает, обосновывают необходимость вернуться к формату «Восьмерки».

Романо Проди: «Прежде всего, нужно будет понять, сможет ли Путин принять приглашение (на саммит „Большой восьмерки“ — ред.) без обязательств по снятию санкций в отношении России».

Он добавил, что не отрицает сложности задачи по возвращению РФ в G8. Но эта инициатива кажется ему не только необходимой, но и своевременной.

Недавно Проди также призвал снять антироссийские санкции, не дожидаясь, пока это сделает Дональд Трамп. По его словам, данный шаг нужно сделать, чтобы не оставлять США «привилегированную роль» в отношениях с Россией.

Между тем в Москве не раз высказывали мнение, что формат G8 себя исчерпал, и в настоящее время для России приоритетным является формат G20.

Напомним, участники «Большой восьмерки» в 2014 году отказались посетить саммит в Сочи в связи с ситуацией вокруг Крыма и Украины. Вместо этого они собрались в формате G7 в Брюсселе.



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