Челябинец убил сына и отправил его тело на поезде в другой регион

В Челябинске арестовали 38-летнего местного жителя, который подозревается в убийстве своего сына-младенца , сообщают местные СМИ.

По версии следствия, Денис Ласкин, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, задушил грудного сына подушкой в своей квартире из-за того, что тот громко плакал. Желая скрыть следы преступления, Ласкин отправился на вокзал, подыскал подходящий состав и выбросил тело мальчика в грузовой вагон.



Через несколько дней мертвого ребенка нашли работники одного из металлургических заводов в соседней Свердловской области. Преступление произошло еще в 2013 году, однако раскрыли его только сейчас. На протяжении последних лет дело несколько раз приостанавливали из-за отсутствия подозреваемых.



Пропажа ребенка вскрылась лишь после того, как семья стала оформлять документы на квартиру. Формально мальчик был в ней прописан, и его отсутствие привлекло внимание контролирующих органов. Денис Ласкин был задержан и в ходе допроса сознался в убийстве. После этого суд принял решение о его аресте.