В Бангладеш нашли девочку с болезнью человека-дерева: видео

Десятилетняя девочка поступила в больницу с редким заболеванием, известным как синдром
человека-дерева.
Сахана Хатун оказалась в больнице в столице Бангладеша Дакке с необычными наростами на лице. Главный пластический хирург клиники Саманта Лал Сен уточнила, что у девочки растут бородавки на носу, подбородке и ухе, которые похожи на древесную кору, передает CNN.
Болезнь впервые появилась восемь лет назад, когда ее отец нашел высыпания у нее на лице. Но древовидными они стали только в прошлом году.
Саманта Лал Сен: «У нее есть симптомы болезни в виде бородавок на лице. Но болезнь все еще находится на начальной стадии».
Мать Саханы умерла, когда ей было шесть лет. Девочка живет с отцом, разнорабочим. В больнице из-за тяжелого финансового состояния семьи взяли все расходы на лечение на себя.
Врачи намерены провести операцию в ближайшее время. По словам главного пластического хирурга клиники, состояние Саханы не слишком серьезно, поэтому медики рассчитывают, что удалить все бородавки удастся за одну операцию.
В той же клинике, где сейчас находится Сахана, год назад проходил лечение мужчина с синдромом человека-дерева — Абдул Баяндара, который из-за наростов на руках и ногах не мог вести нормальную жизнь. Ему потребовалось 16 операций, чтобы избавиться от бородавок, передает Skynews.
Болезнь впервые появилась восемь лет назад, когда ее отец нашел высыпания у нее на лице. Но древовидными они стали только в прошлом году.
Саманта Лал Сен: «У нее есть симптомы болезни в виде бородавок на лице. Но болезнь все еще находится на начальной стадии».
Мать Саханы умерла, когда ей было шесть лет. Девочка живет с отцом, разнорабочим. В больнице из-за тяжелого финансового состояния семьи взяли все расходы на лечение на себя.
Врачи намерены провести операцию в ближайшее время. По словам главного пластического хирурга клиники, состояние Саханы не слишком серьезно, поэтому медики рассчитывают, что удалить все бородавки удастся за одну операцию.
В той же клинике, где сейчас находится Сахана, год назад проходил лечение мужчина с синдромом человека-дерева — Абдул Баяндара, который из-за наростов на руках и ногах не мог вести нормальную жизнь. Ему потребовалось 16 операций, чтобы избавиться от бородавок, передает Skynews.
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