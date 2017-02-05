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  • 06.02, 07:33

Российская делегация прибыла в Астану на встречу по Сирии

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Российская делегация прибыла в Астану на встречу по Сирии

Российская делегация прибыла в Астану на встречу по Сирии

Представители РФ прибыли на встречу Россия — Иран — Турция, на которой будет обсуждаться урегулирование сирийского кризиса.

Как сообщает РИА Новости, самолет с делегацией военных экспертов РФ сел в аэропорту столицы Казахстана в воскресенье. По словам источника агентства, делегацию снова возглавляет замначальника главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Станислав Гаджимагомедов.

Первые переговоры по Сирии в таком формате прошли в столице Казахстана 23–24 января. По итогам переговоров российскими экспертами был составлен и предложен на рассмотрение сирийской оппозиции проект конституции Сирии.

В конце января Владимир Путин провел телефонную беседу с Нурсултаном Назарбаеваем и поблагодарил его за организацию переговорной площадки. В ходе беседы лидеры двух стран сошлись во мнении, что переговоры в Астане дали серьезный импульс мирному урегулированию в Сирии. На встрече в январе впервые правительственная делегация и оппозиция сели за один стол переговоров.

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