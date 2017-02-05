Бизнес на беженцах: миграционный кризис в Европе стал золотой лихорадкой XXI века

Африканская мафия совместно с сицилийской берет десятки тысяч долларов с человека за переправку в Италию. Итальянская мафия — еще и на обслуживании лагерей для беженцев. Контракты на строительство лагерей, их обслуживание и уборку — все это деньги государства. А там где деньги государственные, там мафия.Говорят, что 2,5 евро, которые выделятся мигрантам на жизнь в Италии, и те оказываются в руках у мафии, ибо вместо денег мигрантам, даже некурящим, достаются только сигареты, которые, естественно, производятся на небольшой фабрике, принадлежащей все той же Cosa Nostra.Впрочем, не только итальянские мафиози умеют строить лагеря — респектабельные немецкие фирмы возводят бараки для вновь прибывших. На бюджетные деньги, разумеется. На тех же, кто размещается не в лагерях, зарабатывают владельцы отелей и пансионатов: зачем сдавать комнаты по 30 евро, если можно их сдать государству за 50, чтобы оно размещало там страждущих.Жители Берлина превращают квартиры в общежития для мигрантов и получают от государства на это пособие. Говорят, что в советское время самыми богатыми людьми в цирке были администраторы, которые работали с лилипутами. Получали деньги на несколько номеров, а укладывали своих подопечных в одном номере на кровати поперек. Теперь этот нехитрый трюк освоили и добропорядочные немецкие бюргеры.Граждане зарабатывают, на первый взгляд, почти легально, а страдает государство. Число жаждущих получить убежище в одной только Германии в 2016 году достигло почти полумиллиона человек, а всего в Европе — около полутора миллионов. И выделяет на их обустройство немецкое правительство почти 100 миллиардов евро на ближайшие пять лет.Правда, теряют не все страны. Некоторые зарабатывают, как, например, Турция, которой европейцы выделяют миллиарды долларов для сдерживания потоков мигрантов. А те, кто не добрался до вожделенной Европы, пополняют в Турции ряды дешевой рабочей силы, делая местный ширпотреб еще более дешевым и конкурентоспособным.Значительная часть государств Северной и Центральной Африки получает субсидии за то, чтобы оставить мигрантов на своей территории. Причем, получив за это деньги, Алжир, к примеру, выкидывает мигрантов в соседний Нигер, который мало того, что тоже получает европейское финансирование, но по совместительству является крупнейшим в Африке центром переправки к вожделенным европейским берегам. Круговорот людей и денег в природе.Не остаются внакладе и сами беженцы. Некоторые из тех, кто не получил убежище в Германии, добровольно отправляются домой, при этом часть из них за такую законопослушность получает от правительства страны единовременное пособие в 3000 евро на обратную дорогу. И на это немецкое министерство финансов выделило на текущий год 150 миллионов евро.Подробности — в видеоматериале