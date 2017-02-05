Мальтийский саммит ЕС обнажил разногласия с США и внутри союза

Лидеры 28 европейских стран собрались на Мальте, чтобы понять, как строить отношения с новой Америкой, которую называют теперь главной головной болью Евросоюза, большей даже, чем Китай и Россия. Они уповают на то, что с Дональдом Трампом
все-таки удастся договориться, но пока нелепо грозят ему пальцем и пытаются учить американское общество демократии.
Накануне саммита председатель Европейского совета Дональд Туск разослал лидерам европейских стран письмо со своими опасениями на случай развала Евросоюза.
Дональд Туск: «Единственная реальная угроза может возникнуть, если мы не будем достаточно едины перед лицом стоящих перед нами вызовов. Новая геополитическая ситуация в мире — это вызов для ЕС. И этот вызов может стать реальной угрозой, если мы не будем достаточно едины».
Но с европейским единством дела идут не очень хорошо. Премьер-министр Польши Беата Шидло, соотечественница Туска, жестко заявила, что председатель Евросовета просто хочет «забетонировать политический и экономический порядок, который привел Евросоюз к серьезному кризису».
То, что Польша и Венгрия приняли Дональда Трампа с воодушевлением, — известный факт. А что же старая Европа? Та, которая стояла у истоков образования Евросоюза? На защиту ее интересов от американского президента встал глава Франции.
Франсуа Олланд, президент Франции: «Трампу нечего вмешиваться в жизнь Евросоюза. Он может, конечно, иметь о нем свое суждение, но Европа сама должна решать, как ей жить».
Правда, через четыре месяца Европа будет жить уже без Олланда, который все пять лет своего президентства был «хромой уткой». Теперь вся надежда европейцев — исключительно на Ангелу Меркель. Именно она должна убедить Дональда Трампа не отказываться от идеи трансатлантического партнерства, без которого европейская экономика может просто рухнуть.
Ангела Меркель, канцлер ФРГ: «Мы намерены строить трансатлантическое сотрудничество на основе общих ценностей. У нас будут пункты, по которым с администрацией Трампа есть полное взаимопонимание, например, в части борьбы с международным терроризмом. Будут пункты, по которым согласия нет. Я уже отмечала, что и в борьбе против международного терроризма нельзя подозревать людей лишь по происхождению из тех или иных стран или по вероисповеданию».
Практически одновременно с этими словами вышел свежий номер еженедельника Spiegel с Дональдом Трампом, отрубающим голову статуе Свободы, на обложке. Прекрасный фон для ведения дискуссии об отношениях Европы и США. Охладить ее накал организаторы саммита попытались с помощью культурной программы. Европейских лидеров пригласили посетить кафедральный собор святого Иоанна в столице Мальты. Глав государств и правительств подвели к хранящемуся в соборе шедевру великого Караваджо «Усекновение головы Иоанна Крестителя» — единственному полотну, подписанному автором. Автограф читается в луже крови возле головы Иоанна Предтечи. «Не хотелось бы, чтобы так произошло и с Европой», — грустно пошутил один из сопровождающих главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера.
Зато Великобританию уже как отрезало. Для Терезы Мэй это был один из последних европейских саммитов. Но британский премьер все же пообещала помогать Евросоюзу материально, даже когда Brexit будет юридически оформлен.
Единственное, о чем действительно смогли договориться на саммите, — это об ограничении потока мигрантов, бегущих из Ливии через Средиземное море.
Но в связи с беженцами европейцы опять прошлись по Америке и Дональду Трампу. Сначала, дескать, конфликты в Ираке, Ливии и Сирии спровоцировали, теперь вот вообще отказываются впускать к себе мигрантов из нежелательных стран. В общем, остались при своем.
Подробности — в репортаже европейского обозревателя НТВ Вадима Глускера.
Дональд Туск: «Единственная реальная угроза может возникнуть, если мы не будем достаточно едины перед лицом стоящих перед нами вызовов. Новая геополитическая ситуация в мире — это вызов для ЕС. И этот вызов может стать реальной угрозой, если мы не будем достаточно едины».
Но с европейским единством дела идут не очень хорошо. Премьер-министр Польши Беата Шидло, соотечественница Туска, жестко заявила, что председатель Евросовета просто хочет «забетонировать политический и экономический порядок, который привел Евросоюз к серьезному кризису».
То, что Польша и Венгрия приняли Дональда Трампа с воодушевлением, — известный факт. А что же старая Европа? Та, которая стояла у истоков образования Евросоюза? На защиту ее интересов от американского президента встал глава Франции.
Франсуа Олланд, президент Франции: «Трампу нечего вмешиваться в жизнь Евросоюза. Он может, конечно, иметь о нем свое суждение, но Европа сама должна решать, как ей жить».
Правда, через четыре месяца Европа будет жить уже без Олланда, который все пять лет своего президентства был «хромой уткой». Теперь вся надежда европейцев — исключительно на Ангелу Меркель. Именно она должна убедить Дональда Трампа не отказываться от идеи трансатлантического партнерства, без которого европейская экономика может просто рухнуть.
Ангела Меркель, канцлер ФРГ: «Мы намерены строить трансатлантическое сотрудничество на основе общих ценностей. У нас будут пункты, по которым с администрацией Трампа есть полное взаимопонимание, например, в части борьбы с международным терроризмом. Будут пункты, по которым согласия нет. Я уже отмечала, что и в борьбе против международного терроризма нельзя подозревать людей лишь по происхождению из тех или иных стран или по вероисповеданию».
Практически одновременно с этими словами вышел свежий номер еженедельника Spiegel с Дональдом Трампом, отрубающим голову статуе Свободы, на обложке. Прекрасный фон для ведения дискуссии об отношениях Европы и США. Охладить ее накал организаторы саммита попытались с помощью культурной программы. Европейских лидеров пригласили посетить кафедральный собор святого Иоанна в столице Мальты. Глав государств и правительств подвели к хранящемуся в соборе шедевру великого Караваджо «Усекновение головы Иоанна Крестителя» — единственному полотну, подписанному автором. Автограф читается в луже крови возле головы Иоанна Предтечи. «Не хотелось бы, чтобы так произошло и с Европой», — грустно пошутил один из сопровождающих главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера.
Зато Великобританию уже как отрезало. Для Терезы Мэй это был один из последних европейских саммитов. Но британский премьер все же пообещала помогать Евросоюзу материально, даже когда Brexit будет юридически оформлен.
Единственное, о чем действительно смогли договориться на саммите, — это об ограничении потока мигрантов, бегущих из Ливии через Средиземное море.
Но в связи с беженцами европейцы опять прошлись по Америке и Дональду Трампу. Сначала, дескать, конфликты в Ираке, Ливии и Сирии спровоцировали, теперь вот вообще отказываются впускать к себе мигрантов из нежелательных стран. В общем, остались при своем.
Подробности — в репортаже европейского обозревателя НТВ Вадима Глускера.
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