Два человека пострадали в ДТП с участием грузовика и автобуса в Новой Москве

В результате аварии, которая произошла сегодня на Калужском шоссе, были госпитализированы два человека.
По предварительным данным, аварию спровоцировал водитель грузовика, который нарушил ПДД на перекрестке. В результате ДТП пострадали два человека, они доставлены в больницу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службы ГУП «Мосгортранс». Пострадавшие — водитель и один из пассажиров автобуса.
Пресс-служба ГУП «Мосгортранс»: «Утром в воскресенье в районе 42-го км Калужского шоссе произошло ДТП с участием автобуса и грузового автомобиля. По предварительной информации, ДТП произошло в результате нарушения водителем грузовика правила проезда перекрестка неравнозначных дорог».
В момент столкновения в салоне общественного транспорта находились, по предварительным сведениям, пять человек. Из-за аварии с грузовиком и автобусом №874 оказалось полностью перекрыто движение по двум полосам Калужского шоссе в районе села Былово. Сотрудники ГИБДД организовали в районе ДТП реверсивное движение.
Пресс-служба ГУП «Мосгортранс»: «Утром в воскресенье в районе 42-го км Калужского шоссе произошло ДТП с участием автобуса и грузового автомобиля. По предварительной информации, ДТП произошло в результате нарушения водителем грузовика правила проезда перекрестка неравнозначных дорог».
В момент столкновения в салоне общественного транспорта находились, по предварительным сведениям, пять человек. Из-за аварии с грузовиком и автобусом №874 оказалось полностью перекрыто движение по двум полосам Калужского шоссе в районе села Былово. Сотрудники ГИБДД организовали в районе ДТП реверсивное движение.
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