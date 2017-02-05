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  • 06.02, 07:34
Задержаны дворники, сбросившие на коляску с ребенком глыбу льда. авиационные катастрофы и происшествия, дети и подростки, Москва. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Задержаны дворники, сбросившие на коляску с ребенком глыбу льда

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Задержаны дворники, сбросившие на коляску с ребенком глыбу льда

Задержаны дворники, сбросившие на коляску с ребенком глыбу льда

Задержаны дворники, сбросившие на коляску с ребенком глыбу льда

    В Москве полиция задержала дворников, сбросивших с крыши кусок льда на двухмесячного ребенка.

    Во время очистки крыши от снега женщина с коляской вышла из подъезда. Дежуривший внизу дворник по какой-то причине не успел предупредить ее об опасности. И ледяная глыба попала ребенку в голову. Младенец получил тяжелую травму. Как видно на кадрах с камеры наблюдения, оказавшихся в распоряжении НТВ, рабочие даже не натянули сигнальную ленту.

    По словам соседей, коммунальщики не впервые пренебрегли техникой безопасности.

    Сегодня коммунальщики уже оградили опасную территорию по всем правилам. Сейчас ребенок в больнице, а управляющей компанией теперь займутся следователи.

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