Задержаны дворники, сбросившие на коляску с ребенком глыбу льда

В Москве полиция задержала дворников, сбросивших с крыши кусок льда на двухмесячного ребенка.
Во время очистки крыши от снега женщина с коляской вышла из подъезда. Дежуривший внизу дворник по какой-то причине не успел предупредить ее об опасности. И ледяная глыба попала ребенку в голову. Младенец получил тяжелую травму. Как видно на кадрах с камеры наблюдения, оказавшихся в распоряжении НТВ, рабочие даже не натянули сигнальную ленту.
По словам соседей, коммунальщики не впервые пренебрегли техникой безопасности.
Сегодня коммунальщики уже оградили опасную территорию по всем правилам. Сейчас ребенок в больнице, а управляющей компанией теперь займутся следователи.
По словам соседей, коммунальщики не впервые пренебрегли техникой безопасности.
Сегодня коммунальщики уже оградили опасную территорию по всем правилам. Сейчас ребенок в больнице, а управляющей компанией теперь займутся следователи.
Комментарии