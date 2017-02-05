Российские лыжники выиграли командный спринт на этапе Кубка мира

Россияне Андрей Парфёнов и Глеб Ретивых выиграли командный спринт на этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который проходит в Южной Корее.

Российские лыжники в финале показали результат 19 минут 34,1 секунды. Третьими также пришли россияне — Артём Мальцев и Никита Крюков. На втором месте оказались французы Батист Гро и Люка Шанава.



Этап Кубка мира в южнокорейском Пхёнчхане является тестовым соревнованием при подготовке к зимней Олимпиаде 2018 года.