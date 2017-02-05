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  • 06.02, 07:34

Российские лыжники выиграли командный спринт на этапе Кубка мира

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  • Фото РИА Новости, Рамиль Ситдиков
Российские лыжники выиграли командный спринт на этапе Кубка мира

Российские лыжники выиграли командный спринт на этапе Кубка мира

Российские лыжники выиграли командный спринт на этапе Кубка мира
  • Фото РИА Новости, Рамиль Ситдиков

    • Россияне Андрей Парфёнов и Глеб Ретивых выиграли командный спринт на этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который проходит в Южной Корее.

    Российские лыжники в финале показали результат 19 минут 34,1 секунды. Третьими также пришли россияне — Артём Мальцев и Никита Крюков. На втором месте оказались французы Батист Гро и Люка Шанава.

    Этап Кубка мира в южнокорейском Пхёнчхане является тестовым соревнованием при подготовке к зимней Олимпиаде 2018 года.

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