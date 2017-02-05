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  • 10.05, 11:37

    На месте задержания выходцев из Чечни в Вене нашли второй пистолет

    1 комментарий

    На месте задержания выходцев из Чечни в Вене нашли второй пистолет

    На месте задержания выходцев из Чечни в Вене нашли второй пистолет

    Австрийская полиция обнаружила второй пистолет на месте задержания 22 выходцев из Чечни в венском районе Флоридсдорф. В момент задержания у них был изъят еще один пистолет, автомат и патроны.

    В управлении полиции земли Вена ТАСС сообщили, что еще один пистолет с полной обоймой нашла специально обученная собака-ищейка. Оружие приобщено к делу.

    Все задержанные в возрасте от 25 до 50 лет по-прежнему остаются под арестом. Полиция подозревает их в участии в криминальных бандах и разборках. С терроризмом их задержание не связано.

    Установлено также, что у 16 из 22 задержанных есть право на убежище в Австрии, четверо находятся в статусе просителей, еще двоим в предоставлении убежища отказано.

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