Пушков предостерег Трампа от «украинской ловушки»

Российско-американские отношения не должны оказаться в заложниках провокаций Киева, заявил сенатор Алексей Пушков, комментируя итоги телефонного разговора Дональда Трампа с Петром Порошенко.
Президенту США нужно быть осторожным, чтобы не угодить в «украинскую ловушку», написал Пушков в Twitter.
Пресс-секретарь украинского президента Святослав Цеголко по итогам разговора Трампа и Порошенко сообщил, что стороны обсудили «вопросы стратегического партнерства» и особое внимание уделили вопросам урегулирования ситуации в Донбассе.
В Белом доме в свою очередь заявили: Трамп по итогам разговора с Порошенко заявил, что США будут «сотрудничать с Украиной, Россией и всеми другими заинтересованными сторонами для того, чтобы помочь в восстановлении мира вдоль границы» Украины.
Трампу следует избежать «украинской ловушки». Отношения США и России не должны оказаться в заложниках у киевского режима и его провокаций.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) February 5, 2017
Пресс-секретарь украинского президента Святослав Цеголко по итогам разговора Трампа и Порошенко сообщил, что стороны обсудили «вопросы стратегического партнерства» и особое внимание уделили вопросам урегулирования ситуации в Донбассе.
В Белом доме в свою очередь заявили: Трамп по итогам разговора с Порошенко заявил, что США будут «сотрудничать с Украиной, Россией и всеми другими заинтересованными сторонами для того, чтобы помочь в восстановлении мира вдоль границы» Украины.
Комментарии