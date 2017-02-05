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  • 06.02, 07:34

Пушков предостерег Трампа от «украинской ловушки»

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Пушков предостерег Трампа от «украинской ловушки»

Пушков предостерег Трампа от «украинской ловушки»

Российско-американские отношения не должны оказаться в заложниках провокаций Киева, заявил сенатор Алексей Пушков, комментируя итоги телефонного разговора Дональда Трампа с Петром Порошенко.

Президенту США нужно быть осторожным, чтобы не угодить в «украинскую ловушку», написал Пушков в Twitter.



Пресс-секретарь украинского президента Святослав Цеголко по итогам разговора Трампа и Порошенко сообщил, что стороны обсудили «вопросы стратегического партнерства» и особое внимание уделили вопросам урегулирования ситуации в Донбассе.

В Белом доме в свою очередь заявили: Трамп по итогам разговора с Порошенко заявил, что США будут «сотрудничать с Украиной, Россией и всеми другими заинтересованными сторонами для того, чтобы помочь в восстановлении мира вдоль границы» Украины.

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