«Свобода, но ответственность»: Черчесов раскрыл НТВ принцип построения боеспособной сборной

До старта чемпионата мира по футболу осталось менее 500 дней. Сборная России в финальную стадию турнира попала автоматически как хозяйка турнира. Главный тренер российской сборной Станислав Черчесов в интервью программе «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой рассказал, каким образом намерен строить боеспособную команду.

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По словам Станислава Черчесова, «есть совершенно простые две вещи, которые мотивируют человека», — страх и интерес. Страх действует недолго и быстро проходит, а интерес нужно разбудить и в команде, и в болельщиках — без этого, уверен наставник, невозможно играть и тем более выигрывать.



Станислав Черчесов: «Главный постулат — чтобы в команде были, во-первых, спортсмены, во-вторых, футболисты, ну и если они еще и люди хорошие окажутся, это вообще гениально. Ну и самое главное — патриоты».



Что касается дисциплины, то «ходить с дубинкой» за футболистами Черчесов не намерен.



Станислав Черчесов: «Есть две вещи опять же — дисциплина внутренняя или дисциплина, сверху спущенная. Если внутренней дисциплины нет, с такими футболистами мне всегда сложно работать. Потому что ты никогда с этой дубинкой не разберешься. Внутренняя дисциплина должна у каждого быть. И у нас в команде заведено: свобода, но ответственность. Они четко знают. Все должны быть свободны, но ответственны. Никто за ними не следит, никто за ними не смотрит. Поле доказывает — играешь хорошо, играешь, не играешь. Не знаю, по какой причине — поспал вовремя, не поспал вовремя. Вот это нас, честно говоря, мало волнует».



Один из главных методов воспитания по Черчесову — терпение и личный пример.



Станислав Черчесов: «Я хочу всем показать спокойно: ребят, давайте-ка поймем, кто мы такие и что мы можем. Что-то мы можем, что-то нет. Так ведь? Ну, строим мы атомные бомбы — великолепно. Но машину не можем. Или не хотим, какая разница. Ну и что? От этого же мы хуже не становимся. Так и здесь. Если кто-то лучше — пускай будет лучше. А мы все: того нет, этого нет. Я недавно же интервью давал, спросили: у вас там проблемы? Я говорю: из вашего лексикона слово „проблемы“ уберите, пожалуйста. У нас нет проблем, у нас есть вопросы, которые надо решать».



Полная версия интервью — в видеоматериале.