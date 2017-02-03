Журналисты НТВ узнали, как кировский аферист пытался скрыться от правосудия в Индии

Бизнесмену из Кировской области Антону Скрябину, провернувшему аферу на 123 миллиона рублей, могут позавидовать мастера детективного жанра. Одно преступление, чтобы скрыть следы другого. Затем попытка выдать себя за ни в чем не повинного человека. И все это в неповторимой атмосфере индийского Гоа.
Как мошенника из Кирова, укравшего у пенсионеров 123 миллиона рублей, скрутили на Гоа? За кого он себя выдавал в Индии? И что теперь ждёт на родине этого талантливого жулика, выяснил корреспондент НТВ Алексей Поляков.
Началась эта история на пять тысяч километров севернее Гоа: в городе Слободской, Кировской области. Именно там Антон Скрябин, он же Тони Мазерати, он же Эдуард Горячев, открыл отделение кредитного кооператива «РублевЪ» и брал с вкладчиков деньги под «голливудский», то есть, нереальный процент.
Валентина Кондратова, пенсионерка: «Нас сгубила жадность: 20 процентов. Потому что такие проценты не платит никто».
В бывшем офисе компании, уголке в старой трущобе, до сих пор висит рекламный баннер. Но обещанные мечты сбылись только у председателя этой финансовой пирамиды: со всем содержимым сейфа он скрылся на Гоа. Успел сбежать до того, как на него завели уголовное дело.
В Гоа Скрябин познакомился с Эдуардом Горячевым. Как выяснилось позже, чтобы украсть его документы и тем самым уйти от преследования.
Эдуард Горячев, потерпевший: «Он забрал мое портмоне, вещи, которые можно было продать, одел мою одежду. Он немного изменил внешность, чтобы быть похожим на фотографии в документах».
Человека с документами на имя Эдуарда Горячева и задержала индийская полиция. Только потом удалось выяснить, что хулиган с ножом — совсем не тот, за кого себя выдает, а тот, кого разыскивает Интерпол, рассказывает репортер НТВ Алёна Халичева.
Когда человек с кухонным ножом в руках напал на сотрудника аренды мотоциклов на пляже Бага, это было похоже на поступок сумасшедшего. Он ранил троих индийцев и сбежал. В это трудно поверить, но и это было частью плана: попасть в индийскую тюрьму, чтобы не оказаться в российской.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Началась эта история на пять тысяч километров севернее Гоа: в городе Слободской, Кировской области. Именно там Антон Скрябин, он же Тони Мазерати, он же Эдуард Горячев, открыл отделение кредитного кооператива «РублевЪ» и брал с вкладчиков деньги под «голливудский», то есть, нереальный процент.
Валентина Кондратова, пенсионерка: «Нас сгубила жадность: 20 процентов. Потому что такие проценты не платит никто».
В бывшем офисе компании, уголке в старой трущобе, до сих пор висит рекламный баннер. Но обещанные мечты сбылись только у председателя этой финансовой пирамиды: со всем содержимым сейфа он скрылся на Гоа. Успел сбежать до того, как на него завели уголовное дело.
В Гоа Скрябин познакомился с Эдуардом Горячевым. Как выяснилось позже, чтобы украсть его документы и тем самым уйти от преследования.
Эдуард Горячев, потерпевший: «Он забрал мое портмоне, вещи, которые можно было продать, одел мою одежду. Он немного изменил внешность, чтобы быть похожим на фотографии в документах».
Человека с документами на имя Эдуарда Горячева и задержала индийская полиция. Только потом удалось выяснить, что хулиган с ножом — совсем не тот, за кого себя выдает, а тот, кого разыскивает Интерпол, рассказывает репортер НТВ Алёна Халичева.
Когда человек с кухонным ножом в руках напал на сотрудника аренды мотоциклов на пляже Бага, это было похоже на поступок сумасшедшего. Он ранил троих индийцев и сбежал. В это трудно поверить, но и это было частью плана: попасть в индийскую тюрьму, чтобы не оказаться в российской.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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