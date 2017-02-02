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  • 03.02, 02:13

Трамп лично опроверг информацию о смягчении антироссийских санкций

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Трамп лично опроверг информацию о смягчении антироссийских санкций

Трамп лично опроверг информацию о смягчении антироссийских санкций

Президент США Дональд Трамп прокомментировал информацию об изменении санкций в отношении ФСБ РФ.

В ходе встречи с представителями компании Harley-Davidson 45-й президент США Дональд Трамп ответил на вопросы журналистов, в том числе об изменениях санкционного режима в отношении ФСБ РФ. По словам Трампа, никакого смягчения санкций не произошло, цитирует ТАСС.

Дональд Трамп, президент США: «Я ничего не смягчал».

Ранее и пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что США «не смягчают санкции» в отношении России. По словам Спайсера, санкции всего лишь «были уточнены Минфином», что является «обычной практикой».

Напомним, в четверг появилась информация о том, что Минфин США разрешил американским компаниям использовать и платить за выданные ФСБ лицензии, необходимые для ввоза, распространения и использования в России «продуктов информационных технологий». Общая стоимость контрактов не должна превышать 5 тысяч долларов в год. Эти изменения разрешают «все сделки и действия» с участием ФСБ, которые были ранее запрещены исполнительными указами президента Обамы от 1 апреля 2015 года и 28 декабря 2016 года. Ограничения тоже сохранились: общая стоимость контрактов не должна превышать 5 тысяч долларов в год. Решение также не дает права на предоставление товаров и технологий ФСБ, а также запрещает экспортировать любые товары и технологии в Крым.

Администрация Барака Обамы в декабре ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, после заявлений о якобы причастности РФ к кибератакам. В России введение этих санкций назвали «абсолютно непредсказуемым проявлением агрессии».

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