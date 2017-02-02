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  • 03.02, 02:13

В квартирах москвичей нашли 300 диких кошек, жирафа и слона

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В квартирах москвичей нашли 300 диких кошек, жирафа и слона

В квартирах москвичей нашли 300 диких кошек, жирафа и слона

В Госдуме рассказали о рассмотрении законопроекта о гуманном обращении с животными и необычных питомцах москвичей.

По словам глава комитета Госдумы по экологии Ольги Тимофеевой, в квартирах москвичей можно найти не только привычных кошек и собак, но и тигров, леопардов, жирафов и даже слонов.

Ольга Тимофеева, депутат Госдумы: «В Москве мы нашли ситуацию, когда в квартирах москвичей живут 300 кошачьих, которые являются дикими животными — тигры, леопарды. Мы нашли одного жирафа и одного маленького слона».

Такая ситуация, отметила народная избранница, «не должна вызывать улыбку».

Также Тимофеева сообщила, что депутаты Госдумы в апреле планируют провести публичные слушания по законопроекту о гуманном обращении с животными, чтобы обсудить проблемные вопросы. В частности, необходимо прийти к единому мнению о том, сколько животных могут содержаться в квартире. Также будут обсуждаться идеи ужесточения наказания за жестокое обращение с животными и вопросы, связанные с чипированием питомцев в крупных городах, передает «Интерфакс».

Отметим, что проект закона о гуманном обращении с животными прошел первое чтение в Госдуме еще в 2011 году. Однако за прошедшие годы к нему не поступило ни одной поправки. Принять закон в Госдуме рассчитывают в весеннюю сессию 2017 года.

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