В квартирах москвичей нашли 300 диких кошек, жирафа и слона

В Госдуме рассказали о рассмотрении законопроекта о гуманном обращении с животными и необычных питомцах москвичей.
По словам глава комитета Госдумы по экологии Ольги Тимофеевой, в квартирах москвичей можно найти не только привычных кошек и собак, но и тигров, леопардов, жирафов и даже слонов.
Ольга Тимофеева, депутат Госдумы: «В Москве мы нашли ситуацию, когда в квартирах москвичей живут 300 кошачьих, которые являются дикими животными — тигры, леопарды. Мы нашли одного жирафа и одного маленького слона».
Такая ситуация, отметила народная избранница, «не должна вызывать улыбку».
Также Тимофеева сообщила, что депутаты Госдумы в апреле планируют провести публичные слушания по законопроекту о гуманном обращении с животными, чтобы обсудить проблемные вопросы. В частности, необходимо прийти к единому мнению о том, сколько животных могут содержаться в квартире. Также будут обсуждаться идеи ужесточения наказания за жестокое обращение с животными и вопросы, связанные с чипированием питомцев в крупных городах, передает «Интерфакс».
Ольга Тимофеева, депутат Госдумы: «В Москве мы нашли ситуацию, когда в квартирах москвичей живут 300 кошачьих, которые являются дикими животными — тигры, леопарды. Мы нашли одного жирафа и одного маленького слона».
Такая ситуация, отметила народная избранница, «не должна вызывать улыбку».
Также Тимофеева сообщила, что депутаты Госдумы в апреле планируют провести публичные слушания по законопроекту о гуманном обращении с животными, чтобы обсудить проблемные вопросы. В частности, необходимо прийти к единому мнению о том, сколько животных могут содержаться в квартире. Также будут обсуждаться идеи ужесточения наказания за жестокое обращение с животными и вопросы, связанные с чипированием питомцев в крупных городах, передает «Интерфакс».
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