Суд в Киеве разрешил задержать Виктора Януковича

Печёрский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры о задержании бывшего президента Украины Виктора Януковича.
Согласно опубликованному сегодня постановлению, Януковича следует задержать и решить вопрос о его аресте. В документе также сказано, что экс-президент подозревается в завладении государственным имуществом — комплексом зданий и сооружений урочища «Межигорье», передает ТАСС.
Виктор Янукович, который был свергнут в результате киевского госпереворота в феврале 2014 года и бежал в Россию. На Украине он является фигурантом нескольких уголовных дел, в том числе о присвоении государственных средств, госизмене и причастности к убийствам на Майдане зимой 2014 года.
Виктор Янукович, который был свергнут в результате киевского госпереворота в феврале 2014 года и бежал в Россию. На Украине он является фигурантом нескольких уголовных дел, в том числе о присвоении государственных средств, госизмене и причастности к убийствам на Майдане зимой 2014 года.
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