Вашингтон отказался считать смягчением изменение санкций против ФСБ

В Белом доме заявили, что американский Минфин не смягчил, а уточнил санкции против ФСБ.
В ходе брифинга пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что США «не смягчают санкции» в отношении России.
Ограничительные меры, по словам Спайсера, были уточнены Минфином, что является «обычной практикой», передает РИА Новости.
Шон Спайсер, представитель Белого дома: «Мы не ослабляем санкции. Это, как я понимаю, обычная практика Минфина, которая довольно часто уточняет специфические вопросы после введения санкций».
Напомним, ранее сегодня стало известно, что Минфин США принял решение разрешить американским компаниям использовать и платить за выданные ФСБ лицензии, необходимые для ввоза, распространения и использования в России «продуктов информационных технологий». При этом общая стоимость оплаты не должна превышать 5 тысяч долларов в год.
Кроме того, решение не дает права на предоставление товаров и технологий ФСБ или тем, кто действует от имени спецслужбы, а также экспортировать любые товары и технологии в Крым.
Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, после заявлений о причастности РФ к кибератакам. В Кремле же ограничительные меры назвали «абсолютно непредсказуемым проявлением агрессии».
Ограничительные меры, по словам Спайсера, были уточнены Минфином, что является «обычной практикой», передает РИА Новости.
Шон Спайсер, представитель Белого дома: «Мы не ослабляем санкции. Это, как я понимаю, обычная практика Минфина, которая довольно часто уточняет специфические вопросы после введения санкций».
Напомним, ранее сегодня стало известно, что Минфин США принял решение разрешить американским компаниям использовать и платить за выданные ФСБ лицензии, необходимые для ввоза, распространения и использования в России «продуктов информационных технологий». При этом общая стоимость оплаты не должна превышать 5 тысяч долларов в год.
Кроме того, решение не дает права на предоставление товаров и технологий ФСБ или тем, кто действует от имени спецслужбы, а также экспортировать любые товары и технологии в Крым.
Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, после заявлений о причастности РФ к кибератакам. В Кремле же ограничительные меры назвали «абсолютно непредсказуемым проявлением агрессии».
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