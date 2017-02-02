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  • 03.02, 02:13

Вашингтон отказался считать смягчением изменение санкций против ФСБ

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Вашингтон отказался считать смягчением изменение санкций против ФСБ

Вашингтон отказался считать смягчением изменение санкций против ФСБ

В Белом доме заявили, что американский Минфин не смягчил, а уточнил санкции против ФСБ.

В ходе брифинга пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что США «не смягчают санкции» в отношении России.

Ограничительные меры, по словам Спайсера, были уточнены Минфином, что является «обычной практикой», передает РИА Новости.

Шон Спайсер, представитель Белого дома: «Мы не ослабляем санкции. Это, как я понимаю, обычная практика Минфина, которая довольно часто уточняет специфические вопросы после введения санкций».

Напомним, ранее сегодня стало известно, что Минфин США принял решение разрешить американским компаниям использовать и платить за выданные ФСБ лицензии, необходимые для ввоза, распространения и использования в России «продуктов информационных технологий». При этом общая стоимость оплаты не должна превышать 5 тысяч долларов в год.

Кроме того, решение не дает права на предоставление товаров и технологий ФСБ или тем, кто действует от имени спецслужбы, а также экспортировать любые товары и технологии в Крым.

Напомним, в конце декабря администрация Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, после заявлений о причастности РФ к кибератакам. В Кремле же ограничительные меры назвали «абсолютно непредсказуемым проявлением агрессии».

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