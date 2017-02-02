В петербургской капелле исполняют «Реквием» в память об Антоне Губанкове

На
40-й день с момента авиакатастрофы Ту-154 в родном городе погибшего в крушении начальника Департамента культуры Минобороны проходит поминальный концерт.
На набережной Мойки звучит «Реквием». Сегодня исполняется 40 дней со дня гибели пассажиров самолета Ту-154 над Черным морем. К этой дате в Академической капелле приурочили концерт памяти Антона Губанкова.
В программе — только одно произведение Моцарта в исполнении хора капеллы, а перед выступлением в фойе открыли выставку фотографий. Все снимки относятся к тому времени, когда Антон Губанков еще работал в Петербурге.
Коллега Губанкова по журналистике и работе в Смольном, ныне — замминистра культуры Алла Манилова рассказала, что сегодня по всей стране вспоминают о погибших в той авиакатастрофе. И в течение года запланировано еще множество мероприятий, связанных в том числе с именем Антона Губанкова.
В программе — только одно произведение Моцарта в исполнении хора капеллы, а перед выступлением в фойе открыли выставку фотографий. Все снимки относятся к тому времени, когда Антон Губанков еще работал в Петербурге.
Коллега Губанкова по журналистике и работе в Смольном, ныне — замминистра культуры Алла Манилова рассказала, что сегодня по всей стране вспоминают о погибших в той авиакатастрофе. И в течение года запланировано еще множество мероприятий, связанных в том числе с именем Антона Губанкова.
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