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  • 03.02, 02:13
В петербургской капелле исполняют «Реквием» в память об Антоне Губанкове. Санкт-Петербург, авиационные катастрофы и происшествия, музыка и музыканты, памятные даты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В петербургской капелле исполняют «Реквием» в память об Антоне Губанкове

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В петербургской капелле исполняют «Реквием» в память об Антоне Губанкове

В петербургской капелле исполняют «Реквием» в память об Антоне Губанкове

    На 40-й день с момента авиакатастрофы Ту-154 в родном городе погибшего в крушении начальника Департамента культуры Минобороны проходит поминальный концерт.

    На набережной Мойки звучит «Реквием». Сегодня исполняется 40 дней со дня гибели пассажиров самолета Ту-154 над Черным морем. К этой дате в Академической капелле приурочили концерт памяти Антона Губанкова.

    В программе — только одно произведение Моцарта в исполнении хора капеллы, а перед выступлением в фойе открыли выставку фотографий. Все снимки относятся к тому времени, когда Антон Губанков еще работал в Петербурге.

    Коллега Губанкова по журналистике и работе в Смольном, ныне — замминистра культуры Алла Манилова рассказала, что сегодня по всей стране вспоминают о погибших в той авиакатастрофе. И в течение года запланировано еще множество мероприятий, связанных в том числе с именем Антона Губанкова.

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