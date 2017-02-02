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  • 03.02, 02:14
Петербуржцы бьют тревогу из-за вырубки в Пионерском саду. Санкт-Петербург, парки и скверы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Петербуржцы бьют тревогу из-за вырубки в Пионерском саду

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Петербуржцы бьют тревогу из-за вырубки в Пионерском саду

Петербуржцы бьют тревогу <nobr>из-за</nobr> вырубки в Пионерском саду

    В садово-парковом предприятии «Приморское» заявили, что производится вырубка старых и больных деревьев.

    Сегодня жители Приморского района Петербурга были встревожены сообщениями о внезапной вырубке деревьев в Пионерском саду. Всего в сквере на Сердобольской улице спилили около десяти старых тополей и вязов.

    В садово-парковом предприятии «Приморское», которое занимается озеленением улиц и парков района, заявили, что деревья находились фактически в аварийном состоянии и отжили свой век. Весной на их месте появятся молодые и здоровые саженцы.

    Работы по благоустройству Пионерского сада продолжат завтра утром. Необходимо вывезти оставшуюся древесину и убрать территорию.

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