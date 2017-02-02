Петербуржцы бьют тревогу из-за вырубки в Пионерском саду

В садово-парковом предприятии «Приморское» заявили, что производится вырубка старых и больных деревьев.

Сегодня жители Приморского района Петербурга были встревожены сообщениями о внезапной вырубке деревьев в Пионерском саду. Всего в сквере на Сердобольской улице спилили около десяти старых тополей и вязов.



В садово-парковом предприятии «Приморское», которое занимается озеленением улиц и парков района, заявили, что деревья находились фактически в аварийном состоянии и отжили свой век. Весной на их месте появятся молодые и здоровые саженцы.



Работы по благоустройству Пионерского сада продолжат завтра утром. Необходимо вывезти оставшуюся древесину и убрать территорию.