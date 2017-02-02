Останки красноармейцев нашли при прокладке водопровода в Ленобласти

В Невской Дубровке обнаружены останки бойцов времен Великой Отечественной войны.

Сейчас на месте находятся поисковики двух отрядов. Работать им приходится в тяжелейших условиях. Воду из траншеи убирают вручную ведрами. Приходится устанавливать и деревянные подпорки, чтобы верхний слой земли не придавил добровольцев, находящихся на дне траншеи.



Захоронения нашли случайно. Несколько дней назад на улице, которая, носит имя героя Советского Союза, погибшего на Невском пятачке, начали прокладывать водопровод. Экскаваторщики и нашли останки. Строительство сразу было остановлено.



По словам поисковиков, скорее всего, на этом месте располагался эвакопункт либо госпитальное захоронение. Сейчас удалось поднять останки 20 военных, некоторые их личные вещи, монеты и самое главное — нашли один медальон. Специалисты надеются, что он им даст зацепку, с помощью которой они смогут идентифицировать всех бойцов.