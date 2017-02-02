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  • 03.02, 02:13
В Петербурге завершили расследование дела о нападении на врачей скорой. Санкт-Петербург, автомобили, драки и избиения, медицина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Петербурге завершили расследование дела о нападении на врачей скорой

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В Петербурге завершили расследование дела о нападении на врачей скорой

В Петербурге завершили расследование дела о нападении на врачей скорой

    Мужчина, напавший с ножом на бригаду неотложки в центре города, предстанет перед судом.

    Расследование уголовного дела в отношении 45-летнего мужчины, обвиняемого в хулиганстве и угрозе убийством врачу скорой помощи, завершили в кратчайшие сроки. Две недели назад водитель Mercedes в ходе дорожного конфликта на Михайловской улице угрожал ножом медицинской бригаде.

    Обвиняемого задержали на месте. Сейчас уголовное дело направили на утверждение прокуратуры для передачи в суд.

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