В Петербурге завершили расследование дела о нападении на врачей скорой

Мужчина, напавший с ножом на бригаду неотложки в центре города, предстанет перед судом.
Расследование уголовного дела в отношении 45-летнего мужчины, обвиняемого в хулиганстве и угрозе убийством врачу скорой помощи, завершили в кратчайшие сроки. Две недели назад водитель Mercedes в ходе дорожного конфликта на Михайловской улице угрожал ножом медицинской бригаде.
Обвиняемого задержали на месте. Сейчас уголовное дело направили на утверждение прокуратуры для передачи в суд.
Обвиняемого задержали на месте. Сейчас уголовное дело направили на утверждение прокуратуры для передачи в суд.
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