Место встречи
Место встречи
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 03.02, 02:13

На станцевавшего у Вечного огня в Подмосковье подростка завели дело

5 комментариев
На станцевавшего у Вечного огня в Подмосковье подростка завели дело

На станцевавшего у Вечного огня в Подмосковье подростка завели дело

На станцевавшего у Вечного огня в Подмосковье подростка завели дело
  • Фото: podslushanoozuevo /vk.com

    • СК возбудил уголовное дело в отношении 16-летнего подростка, устроившего танцы на памятнике героям Великой Отечественной войны в Московской области.

    По данным следствия, подросток вечером 28 января совершил провокационные и оскорбительные действия у Вечного огня, расположенного на Вокзальной площади в подмосковном Орехово-Зуеве. Танец был записан на видео, которое позднее было опубликовано в соцсети.

    Как отметили в подмосковном управлении СК, подросток «выразил явное неуважение к обществу, действуя по мотиву вражды к социальной группе „ветераны Великой Отечественной войны“».

    Теперь молодому человеку грозит ответственность по статье «Хулиганство».

    Отметим, что ранее сам подросток извинился за свой поступок. Он заявил, что видео было снято по глупости, а сам он не хотел оскорбить память погибших воинов.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru