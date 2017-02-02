На станцевавшего у Вечного огня в Подмосковье подростка завели дело

СК возбудил уголовное дело в отношении
16-летнего подростка, устроившего танцы на памятнике героям Великой Отечественной войны в Московской области.
По данным следствия, подросток вечером 28 января совершил провокационные и оскорбительные действия у Вечного огня, расположенного на Вокзальной площади в подмосковном Орехово-Зуеве. Танец был записан на видео, которое позднее было опубликовано в соцсети.
Как отметили в подмосковном управлении СК, подросток «выразил явное неуважение к обществу, действуя по мотиву вражды к социальной группе „ветераны Великой Отечественной войны“».
Теперь молодому человеку грозит ответственность по статье «Хулиганство».
Отметим, что ранее сам подросток извинился за свой поступок. Он заявил, что видео было снято по глупости, а сам он не хотел оскорбить память погибших воинов.
Как отметили в подмосковном управлении СК, подросток «выразил явное неуважение к обществу, действуя по мотиву вражды к социальной группе „ветераны Великой Отечественной войны“».
Теперь молодому человеку грозит ответственность по статье «Хулиганство».
Отметим, что ранее сам подросток извинился за свой поступок. Он заявил, что видео было снято по глупости, а сам он не хотел оскорбить память погибших воинов.
Комментарии