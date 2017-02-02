Первые лица Петербурга открыли снегоплавильный пункт на Васильевском острове

Администрация Петербурга завершила программу по строительству снегоплавильных пунктов.

Сегодня на Василевском острове ввели в эксплуатацию последний, одиннадцатый снегоплавильный пункт. Он сможет круглосуточно принимать более 7 тысяч кубометров снега из Петроградского и Василеостровского районов.



До строительства этого пункта на Шкиперском протоке снег приходилось либо вывозить в другие районы, либо складировать в промзоне и ждать, когда он растает сам. Учитывая, что программа по строительству пунктов по утилизации снега завершена, открыть работу последнего приехали первые лица города — губернатор Георгий Полтавченко, его зам Игорь Албин, а также глава комитета по благоустройству Владимир Рублевский.



Несмотря на окончание программы, по словам Игоря Албина, город планирует строительство еще одного пункта в районе Обводного канала. Это позволит облегчить дорожную ситуацию во Фрунзенском районе.