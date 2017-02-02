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  • 03.02, 02:14
Первые лица Петербурга открыли снегоплавильный пункт на Васильевском острове. ЖКХ, Санкт-Петербург, снег. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Первые лица Петербурга открыли снегоплавильный пункт на Васильевском острове

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Первые лица Петербурга открыли снегоплавильный пункт на Васильевском острове

Первые лица Петербурга открыли снегоплавильный пункт на Васильевском острове

    Администрация Петербурга завершила программу по строительству снегоплавильных пунктов.

    Сегодня на Василевском острове ввели в эксплуатацию последний, одиннадцатый снегоплавильный пункт. Он сможет круглосуточно принимать более 7 тысяч кубометров снега из Петроградского и Василеостровского районов.

    До строительства этого пункта на Шкиперском протоке снег приходилось либо вывозить в другие районы, либо складировать в промзоне и ждать, когда он растает сам. Учитывая, что программа по строительству пунктов по утилизации снега завершена, открыть работу последнего приехали первые лица города — губернатор Георгий Полтавченко, его зам Игорь Албин, а также глава комитета по благоустройству Владимир Рублевский.

    Несмотря на окончание программы, по словам Игоря Албина, город планирует строительство еще одного пункта в районе Обводного канала. Это позволит облегчить дорожную ситуацию во Фрунзенском районе.

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