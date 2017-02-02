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  • 03.02, 02:13
Стритрейсеры готовятся к автошоу на «Зенит-Арене». Санкт-Петербург, автомотоспорт, стадионы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Стритрейсеры готовятся к автошоу на «Зенит-Арене»

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Стритрейсеры готовятся к автошоу на «Зенит-Арене»

Стритрейсеры готовятся к автошоу на <nobr>«Зенит-Арене</nobr>»

    Построенный на Крестовском острове стадион испытывают гонщики на спортивных автомобилях.

    Гонщики устроили настоящий дрифт-заезд на «Зенит-Арене». Там продолжают готовиться к первому тестовому шоу, намеченному на 11 февраля.

    На этот раз покрытие проверили на прочность два экипажа стритрейсеров на спортивных автомобилях. В Сети появились кадры видеосъемки. На них запечатлено, как водители синхронно выписывают фигуры высшего пилотажа прямо на арене.

    Ранее на стадионе свои трюки отрабатывали байкеры. Они также готовились к шоу. Билеты на представление, рассчитанное на 10 тысяч зрителей, горожанам предоставят бесплатно.

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