Российских туристов предупредили о вспышке свинки в США

В Ростуризме призвали россиян, направляющихся в США, учитывать неблагоприятную эпидемиологическую обстановку по свинке в стране.
В Ростуризме отметили, что, по данным Роспотребнадзора, с декабря по настоящее время в пяти округах штата Вашингтон более 300 человек заболели эпидемическим паротитом (свинка). Наибольшее число пострадавших зарегистрировано в округе Кинг.
Еще 9 вспышек и более 200 заболевших зарегистрировано в округе Дуглас (штат Колорадо).
Эпидемический паротит или свинка — острая вирусная инфекция. Заболевшие страдают от высокой температуры, недомогания и слабости. Передается во время кашля или чихания. Чаще болеют дети.
Еще 9 вспышек и более 200 заболевших зарегистрировано в округе Дуглас (штат Колорадо).
Эпидемический паротит или свинка — острая вирусная инфекция. Заболевшие страдают от высокой температуры, недомогания и слабости. Передается во время кашля или чихания. Чаще болеют дети.
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