Городской суд Северной столицы прекратил дело в отношении стрелка из ЦПКиО

Президиум Городского суда Петербурга поставил точку в деле о смерти белки.
Белка не мучилась, а значит, убийца невиновен. Примерно так можно охарактеризовать решение городского суда в отношении Елисея Владимирова, который в 2014 году застрелил зверька в парке на Елагином острове. Якобы белка вела себя агрессивно и каким-то образом, по мнению обвиняемого, собиралась его покалечить.
По большому счету, одним метким выстрелом Владимиров убил двух зайцев: спас себя от физических травм, которые могло нанести взбесившееся животное, и от уголовного преследования по статье «Жестокое обращение с животными». Зверек умер сразу, без мучений.
Напомним: ранее Петроградский районный суд признал стрелка виновным и приговорили к году исправительных работ, однако сразу же применил амнистию. Но тогда Владимиров подал на апелляцию.
По большому счету, одним метким выстрелом Владимиров убил двух зайцев: спас себя от физических травм, которые могло нанести взбесившееся животное, и от уголовного преследования по статье «Жестокое обращение с животными». Зверек умер сразу, без мучений.
Напомним: ранее Петроградский районный суд признал стрелка виновным и приговорили к году исправительных работ, однако сразу же применил амнистию. Но тогда Владимиров подал на апелляцию.
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