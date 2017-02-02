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  • 03.02, 02:13
Городской суд Северной столицы прекратил дело в отношении стрелка из ЦПКиО. жестокость, животные, Санкт-Петербург, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Городской суд Северной столицы прекратил дело в отношении стрелка из ЦПКиО

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Городской суд Северной столицы прекратил дело в отношении стрелка из ЦПКиО

Городской суд Северной столицы прекратил дело в отношении стрелка из ЦПКиО

    Президиум Городского суда Петербурга поставил точку в деле о смерти белки.

    Белка не мучилась, а значит, убийца невиновен. Примерно так можно охарактеризовать решение городского суда в отношении Елисея Владимирова, который в 2014 году застрелил зверька в парке на Елагином острове. Якобы белка вела себя агрессивно и каким-то образом, по мнению обвиняемого, собиралась его покалечить.

    По большому счету, одним метким выстрелом Владимиров убил двух зайцев: спас себя от физических травм, которые могло нанести взбесившееся животное, и от уголовного преследования по статье «Жестокое обращение с животными». Зверек умер сразу, без мучений.

    Напомним: ранее Петроградский районный суд признал стрелка виновным и приговорили к году исправительных работ, однако сразу же применил амнистию. Но тогда Владимиров подал на апелляцию.

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