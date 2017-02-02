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  • 03.02, 02:14
В Петербурге упростили жизнь застройщикам. Санкт-Петербург, строительство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Петербурге упростили жизнь застройщикам

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В Петербурге упростили жизнь застройщикам

В Петербурге упростили жизнь застройщикам

    Бюрократических проблем, с которыми питерские застройщики сталкиваются при оформлении документов, теперь должно стать меньше.

    В Петербурге начала работать Единая система строительного комплекса. Принцип одного окна при оформлении бумаг сократит время на получение всего пакета разрешительных документов в несколько раз. При этом весь процесс можно отслеживать в режиме онлайн.

    Как заявил сегодня вице-губернатор Александр Говорунов, кроме сокращения времени эта система позволит снизить коррупционные риски.

    По словам Говорунова, в прошлом году на получение разрешительных документов на застройку было подано около 300 тысяч запросов. Перед запуском новой программы весь персонал в течение нескольких месяцев прошел специальный курс обучения.

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