В Петербурге упростили жизнь застройщикам

Бюрократических проблем, с которыми питерские застройщики сталкиваются при оформлении документов, теперь должно стать меньше.

В Петербурге начала работать Единая система строительного комплекса. Принцип одного окна при оформлении бумаг сократит время на получение всего пакета разрешительных документов в несколько раз. При этом весь процесс можно отслеживать в режиме онлайн.



Как заявил сегодня вице-губернатор Александр Говорунов, кроме сокращения времени эта система позволит снизить коррупционные риски.



По словам Говорунова, в прошлом году на получение разрешительных документов на застройку было подано около 300 тысяч запросов. Перед запуском новой программы весь персонал в течение нескольких месяцев прошел специальный курс обучения.