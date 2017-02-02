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  • 03.02, 02:13

Учитель велел школьникам насмерть забить безграмотную одноклассницу

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Учитель велел школьникам насмерть забить безграмотную одноклассницу

Учитель велел школьникам насмерть забить безграмотную одноклассницу

В кенийской столице Найроби 10-летняя девочка скончалась после избиения в школе.

В гибели девочки обвинили одного из преподавателей. Во время урока он велел классу научить школьницу читать, отметив, что если она не сможет выполнить задание, ее можно будет избить. Когда девочка не смогла прочитать текст из учебника, одноклассники во главе с педагогом накинулись на нее и стали избивать.

Пострадавшая школьница после урока отпросилась домой. Там ее начало рвать кровью. Позднее ребенок скончался.

После гибели девочки учитель ударился в бега, сейчас его ищет полиция. При этом, как отмечает сайт «Вести.Ru», коллеги преподавателя и школьники, принимавшие участие в избиении одноклассницы, наказаны не были.

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