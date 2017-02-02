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  • 03.02, 02:13
В пригороде Петербурга из коляски на улице похитили ребенка. Санкт-Петербург, дети и подростки, полиция, похищения людей. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В пригороде Петербурга из коляски на улице похитили ребенка

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В пригороде Петербурга из коляски на улице похитили ребенка

В пригороде Петербурга из коляски на улице похитили ребенка

    В связи с розыском двухлетнего ребенка введен план «Перехват».

    Как передает ТАСС, в полицию обратилась мать, у которой похитили ребенка, оставленного в коляске на улице возле школы. Женщина вошла в учебное заведение, чтобы забрать старшего. По предварительным данным, коляску похитила неизвестная женщина.

    Уже пустая коляска была обнаружена в автобусе, который направлялся в Стрельну. В настоящее время полиция разыскивает похитителя.

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