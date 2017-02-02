В пригороде Петербурга из коляски на улице похитили ребенка

В связи с розыском двухлетнего ребенка введен план «Перехват».
Как передает ТАСС, в полицию обратилась мать, у которой похитили ребенка, оставленного в коляске на улице возле школы. Женщина вошла в учебное заведение, чтобы забрать старшего. По предварительным данным, коляску похитила неизвестная женщина.
Уже пустая коляска была обнаружена в автобусе, который направлялся в Стрельну. В настоящее время полиция разыскивает похитителя.
Уже пустая коляска была обнаружена в автобусе, который направлялся в Стрельну. В настоящее время полиция разыскивает похитителя.
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