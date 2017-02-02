Кара-Мурза-младший перестал самостоятельно дышать

Врачи пока не могут объяснить, с чем связано резкое ухудшение состояния журналиста. Сообщается, что пациент сейчас находится в критическом состоянии.
Журналист и экс-зампред партии ПАРНАС Владимир Кара-Мурза-младший находится в критическом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщил РИА Новости его адвокат Вадим Прохоров.
Активиста оппозиции Кара-Мурзу-младшего, собиравшегося вылететь сегодня к своей семье в США, экстренно госпитализировали в Москве. Он поступил в критическом состоянии, началась полиорганная недостаточность, рассказал член движения «Солидарность» Илья Яшин.
35-летний Кара-Мурза-младший находится без сознания, причины наступившего критического состояния медикам неясны, добавил Прохоров.
Вадим Прохоров, адвокат: «Из положительного фактора можно сказать, что это та же самая бригада врачей, которая в прошлый раз его уже вытащила, к счастью, за что им спасибо, но плохо, что организм, конечно ослаблен. Причины им (врачам) непонятны. Мы все надеемся на выздоровление, но цитирую — состояние критическое».
В конце мая 2015 года Кара-Мурзу-младшего в тяжелом состоянии также увозили на скорой, врачи диагностировали острую почечную недостаточность. Скорее всего, интоксикацию вызвал прием двух групп несовместимых препаратов. Сам журналист утверждал, что был отравлен.
Активиста оппозиции Кара-Мурзу-младшего, собиравшегося вылететь сегодня к своей семье в США, экстренно госпитализировали в Москве. Он поступил в критическом состоянии, началась полиорганная недостаточность, рассказал член движения «Солидарность» Илья Яшин.
35-летний Кара-Мурза-младший находится без сознания, причины наступившего критического состояния медикам неясны, добавил Прохоров.
Вадим Прохоров, адвокат: «Из положительного фактора можно сказать, что это та же самая бригада врачей, которая в прошлый раз его уже вытащила, к счастью, за что им спасибо, но плохо, что организм, конечно ослаблен. Причины им (врачам) непонятны. Мы все надеемся на выздоровление, но цитирую — состояние критическое».
В конце мая 2015 года Кара-Мурзу-младшего в тяжелом состоянии также увозили на скорой, врачи диагностировали острую почечную недостаточность. Скорее всего, интоксикацию вызвал прием двух групп несовместимых препаратов. Сам журналист утверждал, что был отравлен.
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