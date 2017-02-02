Место встречи
Место встречи
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 03.02, 02:14
В Россию запретили ввозить новозеландскую говядину. импорт, Новая Зеландия, продукты, Россельхознадзор. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Россию запретили ввозить новозеландскую говядину

5 комментариев

В Россию запретили ввозить новозеландскую говядину

В Россию запретили ввозить новозеландскую говядину

    Россельхознадзор с 6 февраля запрещает поставки говядины и говяжьих субпродуктов из Новой Зеландии.

    Запрет решено ввести из-за того, что в новозеландских продуктах обнаружили рактопамин — стимулятор роста мышечной массы.

    Также, как сообщила представитель Россельхознадзора Юлия Мелано, рассматривается возможность введения запрета на ввоз в РФ рыбы из Новой Зеландии. После обнаружения в рыбе ртути Россельхознадзор обратился к компетентным органам Новой Зеландии для проведения консультаций по ситуации с поставками, передает РИА Новости.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru