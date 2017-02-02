В Россию запретили ввозить новозеландскую говядину

Россельхознадзор с 6 февраля запрещает поставки говядины и говяжьих субпродуктов из Новой Зеландии.
Запрет решено ввести из-за того, что в новозеландских продуктах обнаружили рактопамин — стимулятор роста мышечной массы.
Также, как сообщила представитель Россельхознадзора Юлия Мелано, рассматривается возможность введения запрета на ввоз в РФ рыбы из Новой Зеландии. После обнаружения в рыбе ртути Россельхознадзор обратился к компетентным органам Новой Зеландии для проведения консультаций по ситуации с поставками, передает РИА Новости.
Также, как сообщила представитель Россельхознадзора Юлия Мелано, рассматривается возможность введения запрета на ввоз в РФ рыбы из Новой Зеландии. После обнаружения в рыбе ртути Россельхознадзор обратился к компетентным органам Новой Зеландии для проведения консультаций по ситуации с поставками, передает РИА Новости.
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